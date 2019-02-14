Мадуро назвал встречу Трампа и лидера Колумбии «пиршеством ненависти»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «пиршеством ненависти» встречу лидеров США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Трамп вновь угрожал военным вторжением в Венесуэлу, и попросил солидарности у народов мира.

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По словам Мадуро, кампания «Руки прочь от Венесуэлы» по сбору подписей против вмешательства США в дела страны будет продолжена.

Ранее Дональд Трамп и Дуке Маркес по итогам переговоров в Вашингтоне заявили о готовности противостоять венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.