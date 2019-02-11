Сурков описал выход на полную мощность «политической машины Путина»

Помощник президента России Владислав Сурков в статье «Долгое государство Путина» описал выход на полную мощность «политической машины Путина».

Об этом он написал в колонке в «Независимой газете».

Вначале Сурков размышляет об «иллюзии выбора», которую называет «коронным трюком» западного образа жизни.

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«И вот — государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было», — отмечает Сурков.

Он пишет, что стресс-тесты, которые прошла и проходит Россия, показывают, что такая модель политического устройства «явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век».

Далее Сурков рассуждает, что «большая политическая машина Путина» набирает обороты «и настраивается на долгую, трудную и интересную работу».

Через много лет Россия все еще будет государством Путина, отмечает Сурков. Он приводит в пример Францию, которая до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, а также Турцию, которая опирается на идеологию Ататюрка.