Порошенко потребовал от РПЦ показать «свой томос»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая украинская православная церковь является канонической и никому не следует доказывать обратное. Слова президента приводятся на сайте Порошенко.

Президент подчеркнул, что никто не вправе закрывать перед украинцами «двери храма Божьего». Также, считает Порошенко, никто не наделен правом определять «кто канонический, а кто неканонический», имея в виду разные православные церкви на Украине.

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«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они (Русская православная церковь (РПЦ). — «Газета.Ru») сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос? Сталиным подписан?» — задал риторический вопрос Порошенко.

Он заключил, что «все с этого начиналось» и «правду» невозможно утаить.

Ранее Порошенко заявлял, что Украину и украинцев «точно никто не способен остановить», комментируя получение страной от Константинополя томоса об автокефалии.