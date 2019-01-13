В Белоруссии испугались российских каналов

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Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) выступила за ограничение трансляции российских телеканалов. Об этом сообщается на сайте БНФ.

Политики предлагают заменить их программами отечественного производства, либо сделать более сбалансированную сетку вещания.

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Как отмечается, это связано с призывом популяризовать белорусский язык, являющийся «важнейшим фактором национальной безопасности». По мнению членов БНФ, необходимо препятствовать «информационным атакам» и отстаивать независимость страны.

Также политики предложили расширить сферу его использования в сфере образования и законодательства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну в ближайшие годы будут «пробовать на зуб».