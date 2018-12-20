Песков: Путин не может позволить себе «новогоднюю Нивану»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/11681737/upload-RIAN_3261556.HR.ru-pic905-895x505-20728.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что работа российского лидера Владимира Путина в новогодние праздники не позволяет главе государства отдохнуть в общечеловеческом понимании даже один день.

По его словам, рабочая программа президента на праздники всегда непредсказуема, поскольку у Путина часто рождаются рабочие планы.

Реклама

«Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что, несмотря на праздники, «страна все равно живет», бумажный поток не останавливается, а на международной арене могут возникнуть нежелательные ситуации.

«Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может», — добавил Песков.

Ранее Песков рассказал о мобильном телефоне Путина.