МИД: Россия внесет в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

Россия внесет в ООН проект резолюции, призванный поддержать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, проект будет внесен в среду, 24 октября, в первом комитете Генассамблеи ООН.

Реклама

«Посмотрим как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», — сказал Рябков.

США заявили о своем намерении выйти из ДРСМД, который был заключен 30 лет назад. Россия выступает против подобного шага.

Российский президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит США, если они начнут размещать новые ракеты в Европе после разрыва договора. Он также намерен обсудить ДРСМД на встрече с президентом США Дональдом Трампом.