Матвиенко рассказала о реакции Ким Чен Ына на послание Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с посланием президента России Владимира Путина, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, лидер КНДР отозвался о послании положительно, в ответ заявил, что рассчитывает на усилия России по ослаблению американских санкций против КНДР.

Реклама

Матвиенко отметила, что Ким Чен Ын назвал послание «прекрасным» и передал российскому президенту ответное послание, на словах попросив передать Путину самые добрые пожелания, а также то, что он высоко ценит его работу и работу России по поддержке Северной Кореи.

По ее словам, Ким Чен Ын сказал, что рассчитывает на усилия России для ослабления санкций в отношении КНДР.

Ранее Матвиенко назвала вероятные сроки визита Ким Чен Ына в Россию.