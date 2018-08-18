Трамп объяснил, зачем «тратит время» на встречи с Путиным и другими лидерами

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеообращение, в котором объяснил, зачем встречается с лидерами других стран, в частности — с президентом России Владимиром Путиным.

«Многие люди спрашивают меня — почему я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще трачу свое время. Факт есть факт — это очень важно, если ты президент, то ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести», — сказал Трамп.

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В качестве подтверждения, он указал на последние события в отношениях США с Сингапуром, КНДР и Россией.

«Посмотрите, что произошло с Сингапуром. Посмотрите, что произошло с председателем (КНДР) Кимом (Чен Ыном), и все это произошло. У нас снова есть останки наших героев, которые были утеряны так много лет назад, никто не запускает ракеты, не проводит ядерные испытания и другие чудовищные вещи, у нас была потрясающая встреча с президентом Путиным, многое было достигнуто», — сказал он.

В конце своей речи Трамп вновь подчеркнул, что считает важными встречи с другими лидерами и сказал, что «пока ваш президент знает, что делает, не произойдет ничего плохого».