Fox: сенатор США предложил провести расследование против ФБР

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэхам призвал провести расследование в отношении действий Федерального бюро расследований (ФБР) с украденными хакерами электронными письмами бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News.

В частности, он также подверг критике действия ФБР из-за слежки за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем.

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По словам Грэхама, действия ФБР в отношении писем Клинтон и слежки за Пейджем «коррумпированы до мозга костей». Сенатор-республиканец предложил назначить спецпрокурора США на расследование таких действий. В частности, с этой позицией не согласны демократы, которые полагают, что ФБР действовало правильно в случае слежки за Пейджем, а также в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные документы о слежке за бывшим советником Картером Пейджем подтверждают, что министерство юстиции и ФБР ввели суд в заблуждение.