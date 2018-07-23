Трамп обвинил ФБР и минюст во введении суда в заблуждение

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные документы о слежке за бывшим советником Картером Пейджем подтверждают, что министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) ввели суд в заблуждение. Об этом он написал в своем твиттере.

«Неправомерное поведение ФБР и министерства юстиции ввело в заблуждение суд. Это было мошенничество и обман против Трампа», — написал Трамп.

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По его словам, Картер Пейдж не был шпионом и не был «русским агентом».

Ранее Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).