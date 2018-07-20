Захарова отреагировала на информацию СМИ о предложенном Путиным референдуме по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы предложил своему американского коллегу Дональду Трампу рассмотреть идею о референдуме на Донбассе. Об этом Захарова написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, комментарий по поводу переговоров на высшем уровне не относится к ее компетенции.

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«Если «международное сообщество» и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — добавила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины.