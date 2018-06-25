Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

По словам Лукашенко, итоги избирательной кампании в Турции продемонстрировали высокую оценку гражданами страны работы Эрдогана.

Реклама

Он также добавил, что между Турцией и Белоруссией «сложились братские отношения».

Ранее Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост президента страны.

Он также отметил, что явка избирателей на прошедших в стране президентских выборах является показателем демократии.