Мадуро поблагодарил Путина за признание своей победы на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил в своем твиттере президента России Владимира Путина за признание своей победы на президентских выборах.

«Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира», — написал Мадуро.

Реклама

Мадуро также поблагодарил за поддержку председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле.