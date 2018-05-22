Мадуро поблагодарил Путина за признание своей победы на выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил в своем твиттере президента России Владимира Путина за признание своей победы на президентских выборах.
«Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира», — написал Мадуро.
Реклама
Мадуро также поблагодарил за поддержку председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле.