В Кремле рассказали, в каких условиях работают с западными странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что российской стороне приходится работать в условиях агрессивных и недружественных проявлений со стороны Запада, передает РИА «Новости».

Он прокомментировал слова одного их журналистов, который сравнил отложенные США антироссийские санкции и однократность атаки на Сирию с бурей, которая обошла Россию стороной.

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«Я бы не говорил про разные «бури», но о том, что недружественные проявления имели место, имеют и их нельзя исключать в будущем, учитывая определенный фактор непредсказуемости, — для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя прежде всего из своих собственных интересов», — заявил Песков.

Он добавил, что из разных стран звучат разные заявления, не позволяющие прийти к какому-то единому выводу о том, что имеется в виду.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что заявления США, Великобритании и Франции о готовности бомбить Сирию стали сигналом для «плохих парней».