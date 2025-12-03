На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Италии выразил надежду, что Украине больше не понадобится оружие

Глава МИД Италии Таяни: в скором времени Киеву больше не понадобится оружие
true
true
true
close
Roberto Monaldo/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в скором времени Киеву больше не понадобится оружие, поскольку будет достигнуто мирное соглашение. Его слова передает агентство ANSA.

«Будем надеяться, что в ближайшие месяцы оружие больше не понадобится, потому что, если будет достигнуто соглашение и установлен режим прекращения огня, оружие будет не нужно, но нужно будет многое другое», — сказал Таяни.

Дипломат уточнил, что в современных условиях «преждевременно» говорить о закупках Римом оружия для Киева по программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО приобретают вооружение для ВСУ из американских запасов. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Италия присоединилась к этим намерениям только формально и пока, в отличие от некоторых европейских стран, не взяла на себя никаких обязательств.

До этого Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его заявления об отказе поддерживать Украину. Он подчеркнул, что Рим будет и дальше «поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России».

Ранее президент Финляндии призвал не ждать абсолютно «справедливого» мира на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами