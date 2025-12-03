Глава МИД Италии выразил надежду, что Украине больше не понадобится оружие

Глава МИД Италии Таяни: в скором времени Киеву больше не понадобится оружие

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в скором времени Киеву больше не понадобится оружие, поскольку будет достигнуто мирное соглашение. Его слова передает агентство ANSA.

«Будем надеяться, что в ближайшие месяцы оружие больше не понадобится, потому что, если будет достигнуто соглашение и установлен режим прекращения огня, оружие будет не нужно, но нужно будет многое другое», — сказал Таяни.

Дипломат уточнил, что в современных условиях «преждевременно» говорить о закупках Римом оружия для Киева по программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО приобретают вооружение для ВСУ из американских запасов. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Италия присоединилась к этим намерениям только формально и пока, в отличие от некоторых европейских стран, не взяла на себя никаких обязательств.

До этого Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его заявления об отказе поддерживать Украину. Он подчеркнул, что Рим будет и дальше «поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России».

Ранее президент Финляндии призвал не ждать абсолютно «справедливого» мира на Украине.