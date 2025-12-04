На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили отказ Италии от поддержки Украины

Политолог Топорнин: Италия отказалась поддерживать Киев из-за проблем с деньгами
Gregorio Borgia/AP

Италия отказалась от участия в программе поставок вооружения Киеву из-за своих внутриполитических проблем и нехватки денег. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«В Италии есть группы, которые выступают за поддержку Украины, но есть и те, кто с этим не согласен. Например, заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини часто повторяет, что итальянцам хватает их проблем. Тем более, что у страны едва хватает денег на свои траты, так зачем же тратить еще больше на Украину», — пояснил политолог.

По его мнению, «проблема нехватки денег для поддержки Украины» сейчас общеевропейская и именно поэтому была поднята дискуссия о конфискации российских активов.

«Поскольку переговоры все еще продолжаются и на данный момент никакого окончательного решения нет, то европейским союзникам Киева надо думать, где брать деньги. В Евросоюзе не так все хорошо в экономическом плане сейчас, как несколько лет назад, и есть страны, которые могут себе позволить выделить лишние €10 млрд, а вот Италия не может», — заключил Топорнин.

Власти Италии после некоторых колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине. Об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия страны в программе поставок вооружения Киеву.

Ранее в России объяснили, почему Уиткофф выбрал встречу с Умеровым, а не с Зеленским.

