«Просто камень» стоил должности. Как глава района ушел в отставку после скандала с губернатором

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков подал в отставку после публичного конфликта с губернатором Вячеславом Федорищевым. Во время инспекции Федорищев резко отреагировал на ответ Жидкова о камне с разбитой табличкой в память о героях войны и в нецензурной форме заявил, что тот уволен. После инцидента Жидков попал в больницу и вскоре покинул свой пост.

Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова прекращены досрочно. Решение об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича с 5 ноября 2025 года», — говорится в документе.

В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» решение об отставке главы района принимается депутатами местного совета либо при наличии конкретных причин (например, отъезда за границу или признания недееспособным), либо по собственному заявлению.

Отставка Жидкова последовала спустя три недели после его публичного конфликта с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Конфликт с губернатором

Инцидент произошел 15 октября во время рабочей поездки губернатора и членов регионального правительства по Кинельскому району. До этого о проявлениях недовольства Федорищева в адрес местных властей публично не сообщалось.

Поездка началась с осмотра школы в поселке Кинельском, где в 2025 году завершили капитальный ремонт. Губернатор остался недоволен внешним видом здания и благоустройством территории.

«Новые и современные классы, а за окном — не пойми что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы», — говорил Федорищев.

Недовольство главы региона вызвали и другие детали: снятые ручки с пластиковых окон, что губернатор назвал нарушением пожарной безопасности, и неисправные спортивные тренажеры на улице. После школы делегация осмотрела местный Дом культуры и управление жилищно-коммунального хозяйства — состояние которых, по словам очевидцев, также не произвело на губернатора впечатления.

«Просто камень»

Кульминацией поездки стал эпизод на улице, когда Федорищев обнаружил лежащий в траве камень с разбитой табличкой, на которой было написано: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Губернатор несколько раз спросил у главы района, что это за камень. Жидков ответил: «просто камень». Эта фраза вызвала бурную реакцию. На видео, попавшем в интернет, видно, как Федорищев хлопает чиновника по плечу и, употребив нецензурное выражение, заявляет, что тот уволен.

Позднее глава региона объяснил, что ситуация с камнем стала не причиной, а лишь последней каплей.

«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал в соцсети Max губернатор.

В интервью Tsargrad.tv Федорищев извинился перед жителями за форму увольнения главы района, отметив, что руководитель не должен так эмоционально выражать недовольство подчиненным, даже если те допускают халатность.

На следующий после инцидента день 60-летнего Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Он назвал произошедшее недоразумением и заявил, что «про этот камень вообще не знал». В конце октября чиновника выписали из больницы, после чего он подал заявление об отставке. Табличку, вызвавшую гнев губернатора, отправили на реставрацию.

Позднее на оперативном совещании в правительстве Самарской области Федорищев заявил, что чиновникам региона необходимо повышать культуру общения с гражданами.

«Вопросы хамства не раз поднимались в стенах правительства Самарской области. Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики»,— сказал он.

27 октября губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. Названный им срок уже истек.