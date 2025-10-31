«Тревожный звонок для России». Для чего Трамп выводит войска из Европы

Соединенные Штаты планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. Ранее стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты планируют вывести часть военного контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии в декабре этого года. В отношении названных стран Пентагон рассматривает стратегию «умеренного» вывода военного контингента, так как считает сухопутные силы стран Европы более подготовленными, чем раньше. Об этом сообщило издание Kyiv Post.

«Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря», — говорится в публикации издания.

Несколькими днями ранее Вашингтон уведомил Румынию и союзников по Североатлантическому альянсу о планах по выводу подразделений американских войск с румынской авиабазы в Михай Когэлничану. Администрация Трампа приняла это решение «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

В начале сентября Штаты заявили, что буду сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от Вашингтона дополнительные разъяснения.

По мнению CNN, Пентагон стремится сместить фокус с Европы на Латинскую Америку и Тихоокеанский регион. Однако это решение вызвало негативную реакцию среди представителей Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен-республиканец Майк Роджерс в совместном заявлении отметили, что этот шаг «посылает России неверный сигнал в тот самый момент, когда президент Трамп оказывает давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров».

Изменение стратегии по Украине

Решение о выводе американских военных из Европы вызвало опасения, что позиция президента США относительно Украины вновь изменилась. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, Трамп гораздо менее заинтересован в оказании поддержки Киеву или принуждении к прекращению вооруженного конфликта. Это выразилось также в задержках с американской военной помощью, отказе предоставлять крылатые ракеты Tomahawk и смягчении публичной риторики Трампа.

«Тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко поменялся теперь, похоже, он гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — говорится в статье Fox News.

Похожего мнения придерживается и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что Штаты больше не хотят «кормить европейцев и украинцев за свой счет».

«У Штатов есть свои задачи, есть свои заботы. В стране с экономикой не все так прекрасно, опять же сейчас шатдаун. Трамп решил пересмотреть подход к иностранному финансированию и расходу денег», — заявил сенатор.

Вывод войск из Европы — это лишь первый звоночек по «перевешиванию ответственности за Киев на Евросоюз, а дальше может быть еще интереснее», добавил Муратов.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что сегодня конфликт на Украине «накладывает отпечаток на все политические решения США в Европе», так что вывод войск из Европы напрямую с этим связан.

«Эти два трека ни в коем случае нельзя разделять. Украина накладывает отпечаток на все политические решения в Европе. Кроме того, таким образом Вашингтон выражает свое недовольство политикой европейских партнеров. В условиях нагнетания ситуации, они просто отказываются взять на себя финансовую нагрузку», — сказа Чепа.

Он напомнил, что Трамп неоднократно говорил о своих планах по экономии средств. В Штатах продолжается локдаун и нет денег на содержание армии, так что держать военных в Европе просто нецелесообразно, заключил Чепа.

Предательство идеалов НАТО

В пресс-релизе о плане по выводу американских военных из Европы Пентагон постарался «сгладить углы» и заявил, что вывод войск не означает игнорирование призывов союзников по НАТО.

«Это не сигнал об ослаблении приверженности НАТО и статье 5. Скорее, это позитивный признак возросшего европейского потенциала. Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы. Эта корректировка конфигурации сил не изменит ситуацию с безопасностью», — говорится в пресс-релизе.

В решениях о выводе военного контингента Соединенных Штатов прослеживается общая стратегия администрации Трампа, которая была заметна еще в годы его первого президентского срока. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

«Трамп давно говорит о необходимости увеличить обороноспособность европейских союзников по НАТО. Эти идеи по прежнему живы и реализуются в радикальном формате. Штаты считают, что европейцы в рамках принятых решений об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП смогут обеспечить и увеличение вооруженных сил», — добавил политолог.

По его мнению, Трампу также необходимо «освободить» армейские подразделения для усиления присутствия в Тихоокеанском регионе, и при надобности — в Ближневосточном регионе.

Данной точки зрения придерживается и американист, политолог Рафаэль Ордуханян, который в комментарии для «Газеты.Ru» подтвердил, что Трамп радикальными средствами хочет заставить Европу тратить больше на оборону.

«Для России это может быть тревожный звонок, в плане того, что вопрос о начале широкомасштабной если не войны, то хотя бы военного противостояния в Европе — это дело решенное. То есть от обычной риторики Трамп заставляет европейцев перейти к действиям», — пояснил американист.

Трампу сейчас нужны все военные силы, чтобы провести полномасштабную военную операцию против Венесуэлы, считает Ордуханян. Он также не исключил, что Вашингтон будет укрепляться в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем.

Экономия и ничего более

Однако есть и другие точки зрения относительно причин вывода войск США из европейских стран. Например, военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Трамп не поменял стратегию по защите Европы в рамках НАТО — он просто стремится сэкономить деньги.

«С изменением позиции Трампа по Украине это точно не связано. Это связано с изменением характера ведения боевых действий и собственно стратегии американцев. Расчет логистов США говорит, что войска можно перебросить очень быстро и в большом объеме, основная проблема заключается в переброске вооружения и техники, так как это занимает большое время. Поэтому американцам больше не нужны военные базы, им нужны просто склады», — пояснил военный эксперт.

Он рассказал, что сейчас американцы создают большие склады в Польше, Прибалтике, Румынии, все эти новые точки станут в будущем хабами для передвижения дивизий.

«На складах будет храниться буквально все — тяжелая техника, вооружение, боеприпасы, а личный состав можно будет перебросить из любой точки мира за очень короткое время. Для этого не обязательно строить огромные базы, держать там людей и платить им большие зарплаты. Это просто оптимизация процесса», — заключил Клинцевич.