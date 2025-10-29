На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США сократили свой воинский контингент в Румынии

США уведомили Румынию о сокращении числа американского воинского контингента
Lukas Barth/Reuters

Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Об этом сообщает министерство национальной обороны Румынии, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Как отметили в минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

В начале сентября стало известно, что США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония. В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».

