США хотят вывести военных из Словакии и Венгрии

Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Kyiv Post.
«Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря», — говорится в сообщении издания.
В отношении названных стран, сообщили источники издания, Пентагон рассматривает стратегию «умеренного» вывода военного контингента.
До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».
Позднее ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.
Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.