США хотят вывести военных из Словакии и Венгрии

Kyiv Post: США в декабре хотят вывести часть военных из Венгрии и Словакии
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

«Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря», — говорится в сообщении издания.

В отношении названных стран, сообщили источники издания, Пентагон рассматривает стратегию «умеренного» вывода военного контингента.

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Позднее ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

Переговоры о мире на Украине
