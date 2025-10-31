Инфраструктура под Владимиром подверглась атаке дронов. Власти предупредили о риске новых ударов

В ночь на 31 октября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты во Владимирской и Ярославской областях. Во Владимире удар пришелся по объекту недалеко от города. В Ярославле, по данным местных СМИ, загорелся промышленный объект, предположительно нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинская сторона нанесла удар по инфраструктуре недалеко от города Владимира.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — сообщил он.

По словам губернатора Авдеева, все службы региона работают в усиленном режиме, специалисты осматривают поврежденные объекты. Он подчеркнул, что обстановка находится под контролем, но сохраняется риск новых атак .

Также в Ярославской области после атаки зафиксировано возгорание на территории одного из промышленных объектов. По данным местных СМИ, речь может идти о нефтеперерабатывающем предприятии «Славнефть-ЯНОС». В небе над городом очевидцы наблюдали вспышки и слышали громкие хлопки. После инцидента временно был ограничен вылет самолетов из аэропорта Туношна.

Удары по нефтяной инфраструктуре

С начала осени Россия фиксирует рост числа атак дронов на объекты энергетики и переработки топлива. По данным Reuters, украинские силы регулярно используют дроны большой дальности, способные достигать целей на расстоянии более 800 километров.

Атаки по центральной части России происходят не впервые. Волгоград ранее уже подвергался атаке дронов. В январе этого года в результате налета БПЛА загорелось оборудование местного нефтеперерабатывающего завода. Летом беспилотники атаковали энергетическую подстанцию под Сергиевым Посадом, а осенью были зафиксированы удары в Подмосковье и Тверской области.

В августе российские силы ПВО уже отражали атаку беспилотников в районе Ярославля, когда дроны были сбиты при подлете к городу. Тогда обошлось без разрушений, однако власти региона усилили меры безопасности на критически важных объектах.

Сводка Минобороны

За минувшие сутки Минобороны сообщило о масштабной серии перехватов украинских беспилотников. По данным ведомства, в разных регионах страны дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили более 170 дронов самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории России.

Самое большое число беспилотников было сбито над Брянской областью — 48 единиц, а также над Воронежской (21) и Нижегородской (16) областями. Кроме того, силы ПВО ликвидировали дроны над Калужской, Ростовской, Курской, Московской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Новгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Липецкой областью.

По данным министерства, только в вечерний период с 20:00 до 23:00 мск было перехвачено 14 украинских дронов, в том числе пять — над Воронежской и столько же — над Белгородской областью. Еще два беспилотника были сбиты над Курской областью и по одному — над Калужской и Тульской.