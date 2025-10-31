Губернатор рассказал об атаке на Владимирскую область

Противник атаковал инфраструктуру недалеко от Владимира. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент все системы функционируют в штатном режиме, на месте работают специалисты.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что не менее четырех беспилотников уничтожили в регионе, угроза непосредственного удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Ночью обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали в Орле. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки было повреждено оборудование электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, добавил он.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ.