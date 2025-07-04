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В Сергиевом Посаде после атак беспилотников обесточены шесть микрорайонов

Мэр Ероханова: шесть микрорайонов Сергиева Посада обесточены после атак БПЛА
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lorrichek/Shutterstock/FOTODOM

Шесть микрорайонов Сергиева Посада оказались обесточены из-за возгорания подстанции после атак БПЛА в районе микрорайона Звездочка. Об этом рассказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале.

В пяти микрорайонах — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света частично нарушена. Без электроэнергии остались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома. Их временно обеспечат энергией с помощью генераторов, которые уже начали привозить на место происшествия. После ликвидации пожара на подстанции, специалисты «Россетей» приступят к восстановлению электроснабжения.

До этого Ероханова рассказала, что в ночь на 4 июля произошло четыре взрыва вблизи микрорайона Звездочка. В результате атаки пострадал один мужчина, которого незначительно посекло осколками.

Также в эту ночь в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный восьмиквартирный жилой дом, в котором обрушилась плита перекрытия, в результате чего не выжила женщина. Еще 20 человек были эвакуированы. Кроме того, в ростовском Азове взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме в Коллонтаевском переулке, 94. Обломки одного дрона упали на стадион имени Лакомова. Его территория была оцеплена.

Ранее Трамп после разговора с Путиным заявил, что остается недоволен ситуацией вокруг Украины.

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