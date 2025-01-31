Беспилотники ВСУ попытались ночью атаковать два нефтезавода в России

В Ярославле и Волгограде ВСУ попытались атаковать беспилотниками два нефтезавода. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около 04:00 четыре украинских БПЛА сбили над нефтезаводом «Славнефть-Янос» в Ярославле. Обошлось без пострадавших.

В это же время над волгоградским «Лукойл ВНПЗ» подавили сразу 10 вражеских дронов. Один из обломков упал на землю, из-за чего 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров писал, что из-за падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание.

Этим утром министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ранее в НАТО заявили о превосходстве беспилотников РФ в Арктике.