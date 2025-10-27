«Съезд народных депутатов» хотят признать террористами. Кто они и чем известны?

В Верховный суд поступил иск о признании «Съезда народных депутатов» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России. Организация, созданная в 2022 году в Польше экс-депутатом Ильей Пономаревым*, позиционировала себя как «правительство в изгнании». По данным ФСБ, ее цель — насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.

Верховный суд рассмотрит иск с требованием признать «Съезд народных депутатов» (признан нежелательной организацией в РФ) террористической организацией и запретить ее в России.

Структуру учредили в 2022 году на территории Польши. Ее возглавил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Заявляя о себе как о «новом правительстве России в изгнании», эта организация, по данным правоохранительных органов, ставила своей задачей насильственный захват власти в России и свержение действующего конституционного строя.

Кто такой Илья Пономарев

Бывший функционер компаний «ЮКОС» и IBS Илья Пономарев был депутатом от партии «Справедливая Россия» с 2007 по 2016 год. В 2014 году Пономарев покинул Россию на фоне расследования его причастности к растратам в фонде «Сколково» и его голосования против присоединения Крыма к России.

С 2014 по 2016 год Пономарев находился в США, после чего переехал на Украину. Он был лишен мандата депутата Госдумы в июне 2016 года за неисполнение обязанностей.

Украинские СМИ связывали Пономарева с известным американским финансистом Джорджем Соросом и утверждали, что экс-депутат представляет его интересы в нефтегазовой отрасли на Украине. В 2019 году он получил гражданство Украины, с этого момента он выступает в поддержку Киева, в том числе призывает к ужесточению санкций против РФ и ударам по российской территории.

С 2022 года экс-депутат был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а в 2024-м Пономарев был заочно приговорен к десяти годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (фейки о российской армии, распространяемые по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

Съезд депутатов

Пономарев создал «Съезд народных депутатов» в 2022 году после начала спецоперации на Украине. В нее входят бывшие парламентарии и экс-политики разного уровня, покинувшие Россию. Они утверждают, что являются «единственными представителями общества и государства, имеющими демократическую легитимность, полученную ими от российских граждан».

Кроме Пономарева, в ее состав входят экс-депутат Думы Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов (признан в РФ иностранным агентом). Первый съезд организации прошел в ноябре 2022 года в Польше.

В июне британская газета The Times сообщила, что члены организации планируют совершить государственный переворот и призывают НАТО «поддержать кампанию по убийствам деятелей режима президента Путина, отменив ограничения на нападения на территории России».

В материале The Times отмечалось, что организация Пономарева является политическим крылом террористической организации «Легион Свобода России» (запрещена в России), которая является подразделением ВСУ.

В феврале 2025 года против Пономарева было заведено уголовное дело по статье о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ст. 278 УК), а также по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК).

В ФСБ сообщили, что «Съезд народных депутатов» продвигается Пономаревым в странах Запада как «новое правительство России в изгнании», а сам политик добивается признания со стороны поддерживающих Украину стран НАТО.

После открытия уголовного дела силовики в девяти регионах России провели обыски у людей, которые могут быть связаны с Пономаревым.