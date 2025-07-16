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«Ролики вызывают у россиян тревогу и страх»: в чем обвиняют экс-ведущую «Вестей»

Прокуратура: ролики Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги
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Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом)

Farida Kurbangaleeva/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
16 июля 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать дело журналистки Фариды Курбангалеевой*. В мае 2024 года она разместила в интернете ролики, содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ, а также оправдания терроризма. Вместе с ней по делу проходит политик Алексей Барановский**.

Видеоролики экс-ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, оглашая обвинительное заключение.

По словам прокурора, Курбангалеева опубликовала в Telegram ряд постов и умышленно распространяла фейки о ракетных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

«Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности Вооруженных сил при проведении специальной военной операции, дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства», — подчеркнула гособвинитель.

16 июля суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Курбангалеевой и Алексея Барановского (признан в РФ иностранным агентом).

Ролики на YouTube

30 мая Московская прокуратура направила в суд уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении Курбангалеевой и Барановского.

По данным прокуратуры, в 2024 году Курбангалеева, находясь за рубежом, с соучастником разместила на канале в YouTube ранее совместно изготовленную видеозапись с призывами к терроризму. Кроме того, по информации правоохранителей, в 2023 году журналистка, будучи также за пределами РФ, выложила в канале Telegram заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они находятся в международном розыске.

Кто такая Курбангалеева

Курбангалеева была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1» в период с 2007 по 2014 год. В 2013—2017 годах руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

С 2018 года она живет в Чехии. Ведет собственный канал на YouTube.

23 мая сообщалось, что суд Праги отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию. По данным агентства Чешского информационного агентства, суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

В ноябре 2024 года Курбангалеева пыталась обжаловать в суде статус иноагента. В июле 2025-го Мосгорсуд повторно отказал телеведущей в снятии статуса иноагента. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Решение суда было аргументировано тем, что она ведет программы на YouTube-канале «Утро февраля», который финансируется Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) и британскими спецслужбами.

Курбангалеева родилась в Казани. С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». Ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».

*  признана в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ иностранным агентом
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