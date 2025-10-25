«Российское лобби набирает силу»: почему санкции США лишь сблизили Москву и Дели

После введения президентом США Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных компаний отношения РФ и Индии только укрепятся, пишет The Times. Политика Вашингтона в отношении Дели уже привела к заметному кризису доверия между ними, и пока Трамп находится у власти, этот разрыв, вероятно, будет нарастать. Недавно сообщалось, что американские ограничения приведут к серьезному сокращению или даже обнулению индийских закупок российской нефти, однако достоверных и подтвержденных данных об этом до сих пор нет.

Отношения между Индией и Россией укрепляются на фоне введения американских санкций, направленных против российской нефтяной промышленности, пишет The Times. Это объясняется как давними историческими связями Индии и России, идущими со времен Советского Союза, так и провальной, по мнению многих, политикой американского президента Дональда Трампа на индийском направлении.

«Теперь, после того как Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — отмечает британское издание.

Но дело не только в пошлинах и даже не только в экономике. По словам профессора Раджана Кумара из Делийского университета имени Джавахарлала Неру, этот тренд связан и с политикой — точнее, с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что это он прекратил недавний индо-пакистанский конфликт. В Индии к этим словам американского лидера отнеслись крайне возмущенно и опровергли на уровне официального заявления главы МИД.

«Дефицит доверия сейчас является серьезной проблемой в отношениях между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в глазах Индии», — отметил профессор Кумара.

The Times указывает на противоречивость информации о возможном сокращении импорта российской нефти со стороны Индии: официальных подтверждений этому до сих пор нет. При этом издание отмечает сближение позиций Москвы и Дели по многим вопросам, вплоть до транспортировки монгольских полезных ископаемых через Россию в Индию, участии индийских военнослужащих в российских военных учениях «Запад 2025» и традиционных для Дели крупных закупок вооружения в РФ.

По утверждению профессора Кумара, в индийском обществе также можно наблюдать симпатию к России.

«Без сомнения, в обществе преобладают пророссийские настроения. Общественное мнение формируется под влиянием местных СМИ. Если вы посмотрите местные каналы и газеты на хинди, то увидите, что там преобладают пророссийские настроения», — сказал он.

При этом он выразил мнение, что до окончания президентства Дональда Трампа доверие между Индией и США «не может быть восстановлено».

The Times сообщает, что это подтверждают и социологи: еще в 2023 году 57% индийцев говорили о своем положительном отношении к России. По мнению профессора Кумара, при проведении опроса сейчас «это число было бы намного выше». Он добавил, что до недавнего времени у индийцев было очень благоприятное отношение к США и Трампу — «наравне с Россией» — которое сильно пострадало после введения пошлин.

В качестве иллюстрации давних связей России (Советского Союза) и Индии The Times пообщалась с человеком по имени Ленин Виджайян, родственники которого живут в индийской деревне под названием Москва. Кроме того, британский корреспондент поговорил с человеком по имени Аядуре Сталин , который родился уже после распада СССР — но в 1990-е его родные еще верили в коммунизм и до сих пор относятся к России положительно. Он рассказал, что в студенческие годы встречал других Сталиных, а также Хрущевых, Че Гевару и даже женщину по имени Марксия.

Санкции и нефть

23 октября минфин США объявил о включении в санкционные списки двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл», на которые приходится более половины экспорта российской нефти. Считается, что это может серьезно повредить торговле с Индией, которая является важным покупателем российского топлива, при этом расчеты идут в долларах.

По информации Bloomberg, в ближайшие недели Нью-Дели будет заказывать нефть с отгрузкой в ноябре и поставкой в декабре уже из других стран .

«Единственным исключением может стать нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy Ltd., <...> уже находящаяся под санкциями Великобритании и Европейского союза. С момента вступления в силу санкций ЕС в июле НПЗ работает исключительно на российской нефти и не имеет других вариантов поставок», — говорится в материале.

Об этом же пишет и Reuters: агентство утверждает, что закупки может прекратить крупнейший в Индии покупатель российской нефти — частная Reliance Industries.

По мнению замдиректора Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, которое он высказал в интервью Tsargrad.tv, Нью-Дели не может просто так прекратить закупки углеводородов у Москвы: значительная их часть приходится на частные компании и у властей нет прямых рычагов, чтобы на это влиять. Подход Индии к этому вопросу он назвал «очень прагматичным» и подчеркнул, что внутренний рынок нефтепродуктов в стране субсидируется, то есть при закупке дорогой нефти бюджет будет нести убытки.