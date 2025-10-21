На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Николя Саркози нежно поцеловал Карлу Бруни перед отправкой в тюрьму

Экс-президент Франции Саркози трогательно простился с женой перед тюрьмой
Benoit Tessier/Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози нежно поцеловал свою жену, модель Карлу Бруни, перед отправкой в тюрьму. Об этом пишет Metro.

70-летний политик трогательно простился с супругой, сел в полицейскую машину и отправился в парижскую тюрьму Санте.

По пути в тюрьму Саркози в заявлении, опубликованном в социальных сетях, заявил, что за решетку отправляется «невиновный человек».

Адвокаты политика подтвердили, что просьба о его освобождении уже была подана. Неподалеку от входа в тюрьму сотни его сторонников аплодировали и скандировали «Николя, Николя» и пели гимн Франции.

За несколько дней до этого Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре». При этом политика оправдали по обвинениям в коррупции.

По версии следствия, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Ранее стало известно, что Саркози будет сидеть в одиночной камере.

