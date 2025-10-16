«Купил билет и назло не поехал». Путин шуткой про кондуктора оценил эффект от западных санкций

Отказ Европы от российских энергоносителей ударил по конкурентоспособности экономик ЕС, заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам президента, сокращение нефтедобычи в России в этом году связано с договоренностями в рамках ОПЕК+. О чем еще глава государства говорил на Российской энергетической неделе — в материале «Газеты.Ru».

Отказались и проиграли

Страны ЕС снизили конкурентоспособность своих экономик, отказавшись от энергоносителей из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Он подчеркнул, что действия элит западных стран разрушили мировую энергетическую инфраструктуру.

«Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей», — приводит его слова РИА Новости.

Путин обратил внимание, что уже неоднократно указывал на негативные последствия для самих этих государств, а не России.

«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа», — сказал он.

Путин сообщил, что после запрета западным компаниям сотрудничать с Россией они стали терять технологии и сокращать производство, что стало подрывать рентабельность. Вместе с тем российские специалисты «становятся технологическими лидерами» и продают свою продукцию за рубеж.

«Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — резюмировал президент.

Уникальные запасы

Путин заявил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 млн баррелей в сутки , то есть на миллион с лишним больше, чем в 2024-м.

«Ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на один процент ниже, чем в прошлом году», — сказал Владимир Путин.

В то же время Россия обладает уникальными запасами газа, добыча которого сохраняется на высоком уровне, но их нужно восполнять за счет трудно извлекаемых резервов.

Путин подчеркнул, что уровень газификации в России приближается к 75% и будет только расти. Он уточнил, что на данный момент показатель составляет 74,7%, а с 2019 года рост составил 6,1 процентных пункта.

«Российская энергосистема работает четко»

Обращаясь к участникам заседания, Путин подчеркнул, что российские энергокомпании не должны перекладывать свои затраты на плечи потребителей и включать их в тарифы на электричество.

Дефициты должны покрываться за счет развития сетей и обновления парка генераторного оборудования, вместе с вводом в эксплуатацию новых электростанций, отметил президент.

По его словам, необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации и управление спросом на электроэнергию.

Кроме того, правительство и региональные власти должны сформировать топливно-энергетические балансы регионов и на их основе создать цифровую систему управления обеспечением энергией субъектов России, сказал Путин, указав, что российская энергосистема – одна из крупнейших в мире .

«Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт, и этот огромный комплекс работает стабильно и четко», – резюмировал президент.