«Самое время для эскалации»: страны G7 планируют значительно ужесточить санкции против России

Страны «Большой семерки» (G7) близки к соглашению о значительном ужесточении санкций в отношении России. Предполагается, что принимаемые меры будут направлены против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, ограничения введут в отношении стран и организаций, которые продолжают сотрудничать с РФ и помогают обходить введенные западными странами санкции.

Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и другие страны «Большой семерки» почти согласовали проект о значительном ужесточении санкций в отношении России в связи с конфликтом на Украине, пишет Bloomberg.

«Сейчас самое время для значительной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и существенному снижению способности России вести войну против Украины», — говорится в проекте документа.

Предполагается, что они затронут в первую очередь энергетику, финансы и военную промышленность. В частности, «Большая семерка» может ввести санкции против российских нефтяных компаний, а также против «теневого флота» нефтяных танкеров и торговли энергоресурсами в целом. Кроме того, ограничения затронут страны и организации, которые «поддерживают военные усилия Москвы и помогают ей обходить существующие санкции».

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником их доходов», — говорится в проекте заявления G7.

По данным Bloomberg, разработка санкционных пакетов пока не завершена, на согласование и утверждение может потребоваться некоторое время.

Что может войти в пакет санкций

В основу совместных рестрикций G7 положен пока не принятый 19-й пакет санкций Евросоюза, представленный 19 сентября. Впервые с момента возвращения к власти Дональда Трампа он был согласован с США и другими западными странами, заявлял в эфире телеканала TF1 глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

В проекте содержатся предложения по введению ограничений против российских банков, полный запрет на транзакции с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также меры против 118 судов теневого флота, которые подозреваются в транспортировке российской нефти. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах против российской платежной системы «Мир», запрет на экспорт целого ряда полезных ископаемых (руды, химикаты, соли), отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году и ужесточение экспортного контроля для промышленности РФ, КНР и Индии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что несмотря на «огромное количество санкций» российская экономика продолжает функционировать и выработала к ним «определенный иммунитет».

«Об Украине в Белом доме забудут». Зачем Трампу нужен шатдаун? 1 октября федеральное правительство США официально прекратило свою работу из-за разногласий внутри... 01 октября 18:46

Вопрос изъятия активов

Bloomberg косвенно увязывает принятие нового пакета санкций с дискуссиями о возможном изъятии или использовании замороженных российских активов, часть из которых хранится в Бельгии. Ряд стран Евросоюза предлагают использовать их для нужд Украины. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров ЕС в Дании, предлагаемый пакет помощи Киеву оценивается в €140 млрд ($164 млрд).

Среди стран ЕС единства по этому вопросу нет. В частности, изъятие российских средств поддерживают Великобритания и Германия, в Франция и Бельгия выступают против.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер]», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене.

Тем не менее, как пишет Reuters, вечером 1 октября страны Евросоюза пришли к принципиальному согласию о возможности использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы.

В России к этим планам относятся резко отрицательно. Пресс-секретарь президента России недавно вновь назвал их «воровством». По его словам, такие шаги приведут к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности, а желающие незаконно присвоить активы — как отдельные лица, так и страны — подвергнутся судебному преследованию.