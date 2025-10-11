Зеленский — «заноза в заднице», а Лавров — «грубиян». О чем Столтенберг написал в своих мемуарах

Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал в мемуарах о первой встрече с Путиным

В Европе вышли мемуары экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, где он раскрыл острые эпизоды взаимоотношений между лидерами Запада. В частности, он пишет о резкой оценке Владимира Зеленского со стороны Джо Байдена, непростых отношениях с Ангелой Меркель и первой встрече с Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Европе поступили в продажу мемуары бывшего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 по 2024 год. В книге под названием «Мое дежурство: руководство НАТО в военное время», он рассказал о встречах и разговорах с европейскими, американскими и российскими политиками.

Недовольство Зеленским

Столтенберг пишет, что экс-президент США Джо Байден называл украинского лидера Владимира Зеленского «занозой в заднице».

Бывший генсек НАТО утверждает, что такую характеристику Зеленский заслужил во время обсуждения итоговой декларации саммита альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.

Байден был недоволен критикой со стороны Зеленского. Украинский президент считал положения декларации расплывчатыми и подразумевающими ведение переговоров с Россией о членстве Украины в НАТО.

Несколько стран альянса говорили, что Украине в декларации должно быть отведено больше внимания. Байдена и его окружение это не устраивало, и они угрожали убрать из декларации все положения, связанные с Украиной, утверждает Столтенберг.

Разочарование Меркель

Также Столтенберг описывает его отношения с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он утверждает, что она была одним из главных инициаторов его назначения на пост генсека НАТО.

Столтенберг упоминает случай, когда в 2016 году на пост заместителя генсека была назначена представитель США Роуз Геттемюллер, тогда как Меркель хотела, чтобы эту должность занял немецкий дипломат Мартин Эрдман.

Тогда Меркель якобы сказала Столтенбергу, что надеется, что он не будет выполнять каждую просьбу американской стороны. После этого на следующем саммите ЕС в Брюсселе Меркель не поприветствовала Столтенберга, и заявила ему, что разочарована его с сервильностью в отношении США.

Беседы с руководством России

Он пишет, что впервые с Владимиром Путиным встретился в 2001 году. Тогда Столтенберг занимал пост премьер-министра Норвегии. По его словам, Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного руководителя .

Экс-генсек отметил конструктивный характер большинства бесед, подчеркнув основательную подготовку российского президента к обсуждаемым вопросам.

Что касается главы МИД России Сергея Лаврова, то он его охарактеризовал как человека, сочетающего образ «элегантного дипломата и грубияна». При этом Лавров, по словам Столтенберга, способен выдержать любые испытания.

Разговор в начале СВО

Кроме того, в своей книге Столтенберг рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в самом начале СВО.

По словам экс-генсека НАТО, альянс поддерживал Украину, «но не хотел умирать за нее». Поэтому блок не стал идти на закрытие воздушного пространства, что означало бы вступление в прямой конфликт с Россией.

Столтенберг также рассказал, как он подталкивал Зеленского к тому, чтобы тот рассмотрел возможность уступки территории в целях прекращения войны.

В качестве примера он привел Финляндию, которая уступила 10% своей территории в рамках мирного соглашения с СССР во время Второй мировой войны.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны в Украине, Зеленский сразу же отверг идею уступки какой-либо территории», — сказал Столтенберг.

Однако со временем Зеленский и его советники стали «менее категорично отвергать временную уступку при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы благодаря членству страны в НАТО».