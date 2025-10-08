«Полное счастье на старости лет». Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира?

Американист Ордуханян о премии мира: Трамп в отличие от Обамы хотя бы что-то делал

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех и для чего ему может понадобиться награда — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп с момента своего возвращения в Белый дом вел агрессивную публичную и закулисную лоббистскую кампанию для получения Нобелевской премии мира.

Буквально на прошлой неделе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что должен получить Нобелевскую премию мира «хотя бы за заключение Авраамовых соглашений во время первого президентского срока», не говоря уже о том, что «с момента возвращения в Белый дом мы положили конец как минимум шести войнам».

Bloomberg пишет, что вопрос о заявке Трампа на премию в частных беседах с европейскими коллегами поднимали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на то, что полный список номинантов остается в тайне, букмекерские конторы называют среди фаворитов этого года Юлию Навальную, гуманитарные организации, работающие в Судане, Международный уголовный суд в Гааге, НАТО, находящегося в тюрьме гонконгского активиста Чоу Ханг-туна и канадского адвоката по правам человека Ирвина Котлера.

Шесть войн

После заявлений Трампа о «завершении шести войн» Белый дом опубликовал список тех самых конфликтов, о которых говорил президент.

Армения и Азербайджан. 8 августа было объявлено о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, после чего оба лидера выдвинули Трампа на Нобелевскую премию. По мнению экспертов Sky News, из всех заявлений президента США о завершении конфликтов — это одно из самых обоснованных, которое признается и в других странах.

Таиланд и Камбоджа. В конце июля вновь вспыхнул старый конфликт из-за земель вдоль общей границы Таиланда и Камбоджи. Спустя два дня после его начала Трамп сообщил о своем участии в процессе мирного урегулирования. Переговоры проходили в Малайзии, и Трамп пригрозил повышением американских пошлин на тайские и камбоджийские товары, если перемирие не будет соблюдено. 7 августа было подписано соглашение.

Руанда и Демократическая Республика Конго. В начале 2025 года группа поддерживаемых правительством Руанды повстанцев «Движение 23» захватила богатый полезными ископаемыми район на востоке ДРК. После нескольких месяцев боевых действий, в июне, министры иностранных дел двух стран отправились в Белый дом, чтобы подписать соглашение о прекращении огня. Однако группировка «Движение 23» не принимала непосредственного участия в переговорах и заявила, что не считает соглашение обязательным к исполнению.

Израиль и Иран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично похвалил США за решение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном после того, как Вашингтон нанес ряд ракетных ударов по иранской территории. При этом никакого мирного соглашения заключено не было, и две стороны, по сути, находятся в состоянии войны.

Индия и Пакистан. Две страны ведут борьбу за принадлежность пограничного региона Кашмир. Напряженность вновь обострилась 10 мая, но не продлилась долго. Спустя пару дней стороны достигли соглашения о прекращении огня, которое, по словам Трампа, стало результатом «долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. За помощь в достижении мира Пакистан выдвинул Трампа в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира.

Египет и Эфиопия. 12 лет Эфиопия и Египет ведут спор по поводу Великой эфиопской плотины возрождения, которая имеет огромное значение для Эфиопии. Однако Египет заявляет, что она ограничивает его доступ к воде из Нила. Переговоры по этому вопросу зашли в тупик в конце июня, и соглашение так и не было достигнуто. После этого Трамп написал в социальных сетях, что США вскоре разрешат этот спор.

При этом многие эксперты скептически относятся к заявлениям Трампа об успешном прекращении шести военных конфликтов.

«Трамп пытается побудить разные стороны прекратить военные действия, осуществляя экономическое давление. Однако существует огромная разница между прекращением боевых действий в краткосрочной перспективе и устранением коренных причин конфликта», — заявил директор Центра глобального управления и безопасности Chatham House Самир Пури в комментарии для Sky News.

Шансы на победу

Британский телеканал Sky News пишет, что иностранные лидеры, выдвинувшие кандидатуру Трампа на премию мира, прежде всего занимаются дипломатией.

«Американский президент ясно дал понять, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира, а потому иностранные лидеры надеются, что их предложения о присуждении ему премии станут музыкой для его ушей», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Трамп так и не достиг побед на двух самых важных направлениях, которые действительно могли принести ему премию мира, — Украина и Палестино-израильский конфликт.

В свою очередь политолог, американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «ковбойский стиль разрешения конфликтов Трампа не мог дать больших результатов», а потому и шансы на получение премии мира невысоки.

«Американский президент замахнулся на слишком многое. Просто глупо было полагать, что он с наскока, своим привычным ковбойским стилем может завершить конфликты, которые продолжаются не один десяток лет. Даже сама процедура выдвижения Трампа на премию мира со стороны Армении, Азербайджана и Израиля выглядит смешно», — сказал американист.

При этом он отметил, что сам статус Нобелевской премии мира на протяжение последних десятилетий сильно упал, так как она «присуждалась кому угодно, только не тем людям, которые действительно свои жизни отдавали за сохранение мира».

«Фарс в присуждении премии мира начался еще с Барака Обамы. В отличие от него Трамп хотя бы ради приличия куда-то поездил, с кем-то встречался и создавал видимость деятельности. С другой стороны, желание американского президента получить премию абсолютно понятно. Он уже миллиардер, дважды президент, с семьей и детьми, для полного счастья на старости лет ему не хватает только Нобелевской премии», — заключил Ордуханян.

Абсолютно никакого давления

Bloomberg допускает, что в случае, если Трамп не получит желаемую премию, он может оказать давление на саму Норвегию. Хотя влияние США на экономику страны невелико (на Штаты приходится всего 3% норвежского экспорта) любое повышение пошлин или ограничение фонда благосостояния Нобелевской премии станет нежелательным осложнением.

У нобелевского комитета есть несколько историй, когда они принимали решения, которые не очень нравились мировым державам и которые позже сказывались на дипломатических отношениях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества, американист Александр Назаров.

«Стоит вспомнить историю из 2010 года, когда премия была присуждена китайскому диссиденту. После этого норвежское правительство несколько лет пыталось обратно вернуть экономические и дипломатические отношения с КНР на необходимый уровень», — сказал политолог.

Он не исключил, что премию в итоге отдадут Трампу из-за опасений последующих ухудшений отношений. Либо же нобелевский комитет отдаст премию совершенно нейтральным кандидатам, например, всем детям Газы, чтобы никого не обидеть, добавил Назаров.

Важен тайминг

На премию может быть номинирован любой человек, но выдвигать кандидатов могут только лица, соответствующие определенным критериям. Это могут быть главы государств, члены правительств, бывшие лауреаты Нобелевской премии, профессора университетов и члены национальных собраний или организаций, таких как Международный суд ООН в Гааге.

Прием заявок на премию 2025 года завершился 31 января, менее чем через две недели после возвращения Трампа в Белый дом. Это означает, что недавние выражения поддержки со стороны израильского лидера Нетаньяху и премьер-министра Камбоджи Хун Манета будут учитываться только при присуждении премии 2026 года.

Однако у Трампа есть «козырь в рукаве», который может помочь ему с получением премии в этом году, — член конгресса от Республиканской партии Клаудия Тенни, которая дважды номинировала его на премию ранее.

Президент США очень хотел бы получить премию именно в этом году, чтобы укрепить свои рейтинги внутри страны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Трампу надо предстать миротворцем для внутренней аудитории, чтобы снизить напряжение внутри Соединенных Штатов. Напряжение действительно есть, это уже не просто предупреждения и прогнозы политологов. Уже сейчас вводятся войска в разные штаты для обеспечения спокойствия», — пояснил американист.

Кроме того, американскому президенту надо подтвердить действенность своей концепции о «мире посредством силы», считает Васильев.

«Если Трамп получит признание от Нобелевского комитета в том, что его действия для достижения были правильными, то он фактически получит карт-бланш в решении арабо-израильского конфликта, который очень волнует простых американцев, даже больше украинского вопроса», — сказал политолог.