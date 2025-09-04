Трамп ответил на вопрос о Нобелевской премии мира словами «Хочу спасать жизни»

Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. Американский лидер подчеркнул, что «просто хочет спасать жизни».

«Все, что я могу сделать, это потушить войны. <...> Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни», — сказал президент США.

2 сентября Трамп в интервью порталу The Daily Caller также заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. При этом глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы с ним «обращались справедливо». Он напомнил, что остановил уже семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном.

7 августа премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что его страна официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик отметил исторический вклад американского лидера в укрепление мира во всем мире. В частности, премьер упомянул решающую роль Трампа в урегулировании на границе между Камбоджей и Таиландом.

Ранее сообщалось, что Моди и Трамп поссорились во время разговора о Нобелевской премии мира.