«До фронта — полторы тысячи километров»: дроны ВСУ атаковали заводы в глубине России

Беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты в Оренбургской области и Пермском крае, расположенные на удалении более 1,5 тыс. км от границы с Украиной. В Орске целью стал нефтеперерабатывающий завод, в Березниках — химический комбинат «Азот», производящий компоненты для взрывчатых веществ. На последнем после удара временно приостанавливали технологический цикл. Кроме того, в Березниках поврежден жилой дом.

Беспилотники ВСУ 3 октября пытались атаковать объекты в Оренбургской области и Пермском крае — на расстоянии около 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

Как сообщил оренбургский губернатор Евгений Солнцев, беспилотники нацелились на один из промышленных объектов в регионе. «Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.

При этом Солнцев не уточнил название атакованного объекта. Военкор Юрий Котенок заявил, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Орске.

«По предварительной информации, противник пытается атаковать НПЗ при помощи дронов. От Орска до фронта — около полутора тысяч километров», — написал он.

В Оренбургской области объявлена угроза атаки БПЛА, работа международного аэропорта Оренбурга была ограничена с 9:25 до 13:07 мск. Мэр Орска Артем Воробьев сообщил о работе в городе сил Минобороны и призвал горожан не выходить на улицу. По данным SHOT, всего в атаке на город участвовали три дрона типа «Лютый».

Атака в Березниках

Ранее утром глава Пермского края Дмитрий Манохин сообщил об атаке БПЛА на химзавод «Азот» в городе Березники . Он также находится на удалении более 1,5 тыс. км от украинской границы.

В результате инцидента заводу пришлось временно остановить технологический цикл. «Азот» выпускает аммиачную селитру, карбамид, и другие реагенты, необходимые для производства взрывчатых веществ.

По данным властей, никто не пострадал.

Также при атаке был поврежден жилой дом, пострадали две квартиры, сообщил мэр Березников Алексей Казаченко.

«Одна квартира сильно повреждена. Вместе с жильцами собрали документы, ценные вещи, предметы первой необходимости, электробытовую технику. В ближайшие дни поможем с разбором завалов, дефектовкой повреждений помещения. Далее — ремонт при финансовой поддержке региона», — написал градоначальник в своем канале в Telegram.

По словам Казаченко, вторая квартира повреждена меньше, вскоре в доме будут восстановлены подача воды и электричества. На опубликованных мэром кадрах видны значительные разрушения, которые получила одна из квартир.

Удары ВСУ по заводам в России

За последние месяцы ВСУ нарастили атаки с применением БПЛА на российские нефтеперерабатывающие, химические и другие промышленные объекты.

Так, в августе украинские дроны пытались атаковать НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске в Самарской области. Также были атакованы Ильский и Афипский НПЗ на Кубани, завод в Новошахтинске Ростовской области.

13 сентября атаке подверглось предприятие «Башнефти», а на следующий день стало известно о возгорании на заводе КИНЕФ в Ленинградской области.

18 сентября дроны ВСУ атаковали два объекта нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что в Салавате после удара начался пожар. По его словам, предприятие подверглось атаке двух беспилотников самолетного типа, при этом никто не пострадал. Он уточнил, что охрана объекта открывала огонь по дронам. В Киеве заявили, что удар по объектам в Салавате нанесли дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины, преодолевшие около 1,4 тыс. км.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл подобные удары «наиболее эффективными санкциями» против России.

«Наиболее эффективные санкции — наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — говорил он.