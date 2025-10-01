«Об Украине в Белом доме забудут». Зачем Трампу нужен шатдаун?

Американист Дудаков: Трамп забудет об Украине на время шатдауна в США

1 октября федеральное правительство США официально прекратило свою работу из-за разногласий внутри конгресса по вопросу бюджета на новый финансовый год. Всех госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а многие специалисты работают бесплатно. Почему Трампу может быть выгоден шатдаун и как он повлияет на мировое сообщество — в материале «Газеты.Ru».

Федеральное правительство Соединенных Штатов официально прекратило свою работу 1 октября после того, как конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. Шатдаун означает, что все государственные учреждения не могут тратить деньги, а потому более 750 тысяч госслужащих отправляются в неоплачиваемые отпуска, а такие важные специалисты, как врачи, водители общественного транспорта и военные, работают бесплатно.

Это уже двадцать второй шатдаун за всю историю США и четвертый, который случился при президенте Дональде Трампе . Предыдущее прекращение работы федерального правительства произошло в 2019 году, продлилось тридцать пять дней и стало самым долгим в истории.

Основным камнем преткновения, который не позволил демократам и республиканцам согласовать проект бюджета на следующий год, стал вопрос субсидий на медстраховки, которые были введены во время президентства Барака Обамы в рамках программы Obamacare, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«Трамп сокращает все эти программы под предлогом того, что немалая часть этих субсидий идет в карман нелегальным мигрантам, что действительно имеет место быть. Демократы же утверждают, что это ударит и по карманам простых американцев, так как стоимость медстраховок в случае отмены субсидии взлетит на 75% или даже на 100%», — пояснил Дудаков.

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru», что максимально шатдаун может продлиться 45 дней, после этого будет произведено обращение в суды, но на практике процедуру еще никто не проверял.

«Шатдаун — это серьезная проблема, так как речь идет не только о неоплачиваемом отпуске федеральных служащих, но и приостановке выдачи части кредитов для бизнеса, ограничении функционирования вооруженных сил, закрытии национальных парков и так далее», — добавила политолог.

Из-за шатдауна налоговые поступления в бюджет США сократятся, но последствия носят в основном краткосрочный характер. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Парализованная бюджетная сфера замедлит деловую активность, объем и качество государственных услуг снизятся, временно сократятся налоговые поступления. С точки зрения общего влияния на ВВП США перерыв в финансировании некритических расходов правительства даже в четыре-пять недель будет мало заметен», — отметил Бахтин.

Игры республиканцев

Шатдаун стал «стратегической игрой республиканцев против демократов», считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

« Шатдаун может изменить расстановку сил во внутриполитических кругах и усилить позиции Республиканской партии по всем параметрам . В глазах избирателей Демократическая партия предстанет неспособной защитить и отстоять интересы государственных служащих, которые в большинстве своем как раз составляют демократический электорат», — пояснил американист в комментарии для «Газеты.Ru».

Общая задумка Трампа состоит в том, чтобы в ходе этого шатдауна произвести чистку демократически настроенных госслужащих и выставить Демократическую партию совершенно беспомощной в глазах избирателей, считает Васильев.

«Не исключаю, что республиканцы изначально вели все дебаты в Конгрессе к шатдауну, чтобы произвести идеологическую чистку людей, поддерживающих демократов», — заключил эксперт.

Политолог Анастасия Гафарова отметила, что у республиканцев есть потенциальная возможность «соблазнить» пятерых представителей Демократической партии, принять их условия нового бюджета, что позволит протащить республиканский вариант.

«Еще до начала шатдауна республиканцы и демократы начали перекладывать ответственность друг на друга, и сейчас сам Трамп максимально попытается обернуть событие в свою пользу. Будет пиар, громкие речи, заказы гамбургеров за счет лично президента, как это было уже в прошлый раз. Однако в действительности, по позициям республиканцев, как доминирующей партии при президенте-однопартийце, шатдаун бьет сильнее. Об этом говорят и проведенные чуть ранее соцопросы, которые благоволят больше демократам», — заявила политолог.

По ее мнению, Трампу нужно как можно скорее урегулировать ситуацию, так как на этот раз «из хаоса у него не получится извлечь дивидендов».

Как долго продлится шатдаун?

Довольно сложно предсказать сейчас как долго продлится шатдаун на этот раз, но в целом рядовые американцы отрицательно относятся к закрытию правительства.

«Американская общественность с легкостью может возложить ответственность за государственный паралич на одну из партий, что приведет к резкому падению рейтингов. Этого бы никому не хотелось, так что не исключено, что стороны могут пойти на временное перемирие и принять резолюцию о временном финансировании. Это не решит проблему, но даст временную передышку», — пояснил американист Васильев.

Американист Малек Дудаков в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что аналитики на Уолл Стрит предрекают, что нынешний шатдаун продлится как минимум две недели.

«Предыдущий рекорд шатдауна был как раз во время первого президентского срока Дональда Трампа, но не исключено, что на этот раз он побьет прошлый рекорд. Трамп и республиканцы в целом не собираются сдавать назад, так как считают, что они занимают позицию силы, контролируя обе палаты конгресса», — сказал политолог.

При этом демократы, хоть и находятся в более уязвимом положении, также не хотят сдавать назад, так что борьба может быть долгой, заключил Дудаков.

Агентство Reuters предупреждает, что приостановка работы правительства на этот раз может продлиться дольше, чем предыдущие, поскольку Трамп и представители Белого дома решительно настроены сократить число федеральных госслужащих .

«Затрудняет поиск компромисса в Конгрессе еще и небывалая поляризация внутри политических кругов, которая произошла после убийства консервативного активиста Чарли Кирка», — говорится в материале.

Причем тут Украина?

В контексте паралича американского правительства в США забудут о внешней политике и в частности об Украине, и переключат свое внимание на бюджетный хаос, отметил американист Малек Дудаков.

«Трамп будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы под предлогом шатдауна начать увольнение чиновников и разобраться с проблемой, которая волновала его с самого начала президентского срока, демократы же будут пытаться представлять администрацию Трампа хаотичной и некомпетентной. Так что о внешней политике и Украине на какое-то время в Белом доме забудут », — пояснил Дудаков.

Говоря о влиянии шатдауна на «украинский вопрос», американист отметил, что «переговоры идут в автоматизированном ключе и всегда будут люди, вроде Уиткоффа, которые этим будут заниматься».

«Сам Трамп будет этому меньше внимания уделять. Он сам не будет фактором активизации переговоров, каким он был, например, когда предложил провести встречу на Аляске. Такой активности с его стороны будет гораздо меньше», — добавил он.

При этом последствия шатдауна в США для граждан России будут минимальными и ограничатся в основном сферой экономических ожиданий. Возможны лишь кратковременные колебания курса доллара, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Что касается прямых последствий шатдауна в США для россиян, то они будут крайне ограниченными и в большей степени отразятся на настроениях финансовых рынков. Как показывают прошлые примеры, наиболее чувствительные последствия носят локальный характер. Для глобальной экономики, включая российскую, основным риском остается неопределенность, вызывающая кратковременную волатильность, что подтверждается снижением американских фондовых индексов на фоне новостей», — отметил экономист.