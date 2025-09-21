Генерал Лапин уволен из армии, но в Минобороны это не подтверждали. Что известно

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК. По данным СМИ, Лапин может перейти на работу в администрацию Татарстана. Ранее Лапин возглавлял Ленинградский военный округ, а в ходе первой фазы спецоперации на Украине возглавлял группу войск «Центр». Он подвергался критике за отступление ВС РФ из Красного Лимана, а также неудачи у Чернигова и при переправе через Северский Донец, сопровождавшиеся большими потерями.

Генерал-полковник Александр Лапин, возглавлявший Ленинградский военный округ, уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник. Должность командующего ЛенВО перешла к генерал-полковнику Евгению Никифорову.

Официально Минобороны РФ увольнение Лапина пока не подтверждало. Ранее портал «Татар-информ» также со ссылкой на источник сообщил, что бывший командующий ЛенВО якобы станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Генерал-полковник, вероятно, будет курировать направления, связанные с набором на контрактную службу, сопровождением участников СВО и их семей, социальной и медицинской реабилитацией ветеранов, интеграцией вернувшихся бойцов в мирную жизнь», — утверждает издание.

Рустам Минниханов 19 сентября официально в очередной раз вступил на новый срок в качестве главы Татарстана после победы на выборах.

Послужной список

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 1988 году Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997-м — Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского, а в 2009-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2020 году прошел переподготовку на факультете высшего командного состава той же академии.

С 2009 по 2012 год занимал должность заместителя командующего 58-й армией Северо-Кавказского (позднее Южного) военного округа. В 2012–2014 годах возглавлял 20-ю гвардейскую армию Западного округа, штаб которой находился в Воронеже. С 2014 по 2017 год был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске.

В 2017 году он был назначен начальником штаба российской группировки в Сирии, а в ноябре того же года возглавил Центральный военный округ. С октября 2018-го по январь 2019-го Лапин руководил российскими силами в Сирии.

«Уже приступил к исполнению обязанностей». СМИ узнали о повышении генерала Лапина — его критиковал Кадыров Генерал-полковник Александр Лапин, ранее командовавший группой войск «Центр» в ходе спецоперации... 10 января 14:05

В 2022 году Александр Лапин командовал Центральным военным округом, а в рамках спецоперации РФ на Украине — группой войск «Центр».

Позднее Лапин занял пост начальника Главного штаба и первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Затем возглавил Ленинградский военный округ, а также командовал группировкой «Север».

Под его руководством войска вели бои за Волчанск, удерживали оборону и участвовали в освобождении Курской области, а также формировали буферную зону на территории Сумской и Харьковской областей.

Критика генерала

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на Лапина ответственность за отход российских войск из Красного Лимана и прорыв обороны в районе Терны, Торского и Ямполовки.

Кроме того, Лапина критиковали за неудачу при взятии Чернигова и провал при переправе через Северский Донец у Белогоровки, где русские войска понесли большие потери.

Критику в адрес генерала тогда поддержал руководивший ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Военный блогер Юрий Подоляка 8 августа, комментируя назначение на пост командующего ЛенВО Евгения Никифорова, возложил на Лапина ответственность за вторжение в Курскую область.

«Жаль, что только сейчас Лапина отправили в отставку, а не еще в 2022-м. Может и Курского *** (фиаско. — прим. ред) не было бы (как и Волчанского маразма.. Да и много чего бы не было)...» — написал подоляка в своем Telegram-канале.