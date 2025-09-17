«Его просто разорвут». Почему Зеленский говорит о встрече с Путиным «без условий»

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и Путиным без условий

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий» — но не намерен приезжать для этого в Москву. Действительно ли Киев хочет переговоров и насколько важен выбор места для встречи — в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий».

«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без каких-либо условий», — сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что не намерен приезжать в Москву для такой встречи . По его мнению, переговоры можно провести в любой другой стране, есть множество вариантов.

В ответ на слова украинского президента пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине.

Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин заявил, что самое лучшее место для встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов на 100% гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — сказал президент РФ.

Оправдаться перед США

Идею о трехсторонней встрече лидеров Украины, России и США начал активно продвигать Трамп после переговоров с Путиным на Аляске. Он заявил о намерении добиваться прямых переговоров между Москвой и Киевом и предложил рассмотреть также трехсторонний формат.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Зеленский говорит о готовности к переговорам с Россией, так как ему приходится «угождать» и Европе, и США.

«Зеленскому приходится учитывать сразу несколько политических линий по украинскому вопросу со стороны Запада. Когда-то эта линия была целостной и консолидированной, сейчас же между США и Европой есть известные противоречия, которые возникли отнюдь не только в связи с Украиной. Есть стержневая сущностная проблема, которая связана с тем, в каких отношениях будут находиться Штаты и страны Европы, но она осложняется прочими раздражителями, среди которых как раз и находится украинский вопрос», — пояснил депутат «Газете.Ru» .

По его мнению, Зеленскому необходима поддержка как Европы, так и Соединенных Штатов, чтобы удержаться у власти, поэтому в своих выступлениях он не обещает многого, но и показывает, что он не «оголтелый сторонник» продолжения боевых действий.

«Зеленский совершает некие ритуальные действия, а его сторонники, которые контролируют большой круг западных массмедиа, представляют его заявления в нужном ключе. При этом все на самом деле хорошо понимают его реальную позицию. Дьявол же как обычно кроется в деталях. Сейчас Зеленский не хочет ехать в Москву, потом появятся еще какие-то отговорки, начало переговорного процесса таким образом очень просто оттянуть», — заключил Новиков.

Встреча для набора очков

Некоторые эксперты не верят в искреннее стремление Зеленского встретиться с российским президентом и считают, что подобные заявления он делает исключительно для «набора очков одобрения». Таким же мнением с «Газетой.Ru» поделился и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Зеленскому не нужна ни личная встреча с Путиным, ни трехсторонняя встреча при участии Трампа, потому что после придется идти на уступки. Во-первых, придется проводить честные выборы, на которых Зеленский точно проиграет. Во-вторых, придется обсуждать вопрос с территориями. А что тут может сказать Зеленский? Ему останется только признать Крым и Донбасс российскими, а если он это сделает, то в Киеве его просто разорвут», — пояснил бывший народный депутат.

Если бы Зеленский действительно хотел начать переговоры и стремился встретиться с Путиным, то он бы сначала сделал некоторые маленькие шаги навстречу, например, восстановил бы статус русского языка и прекратил гонения на украинскую православную церковь, считает Олейник.

«Даже если встреча Путина и Зеленского состоится, то последний туда приедет не чтобы что-то конструктивно обсуждать, а чтобы повысить свой уровень легитимности и набрать очки одобрения среди внутренней аудитории и своих европейских друзей», — заключил Олейник.

Обе стороны не готовы

Отказ Зеленского приезжать в Москву говорит о том, что он в целом не готов к встрече с Путиным, заявил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«На самом деле это игра, которую российская сторона ведет с Зеленским достаточно давно. Проблема же не в месте встречи. Если Зеленский не хочет приезжать в Москву, то пусть приезжает в Магадан или Вологду , в России много прекрасных городов. Украинский лидер просто пытается переложить ответственность за то, что переговоры не могут состояться, на Россию», — сказал политолог.

По его мнению, ни Россия, ни Украина сейчас не заинтересованы в переговорах, потому что реальной повестки для них нет.

«Допустим, мы приглашаем Зеленского в Нью-Дели или в Шанхай, он туда прилетает, а что с ним там обсуждать? Украинская сторона не готова идти ни на какие уступки ни в территориальном вопросе, ни в вопросе мирного урегулирования, ни в вопросе членства Украины в НАТО или ЕС, ни в вопросе ограничения военных возможностей или размещения военных баз других государств на своей территории. Все, что требует Зеленский, — это просто немедленное прекращение огня, а это не нужно уже российской стороне», — пояснил Безпалько.

Ранее президент США заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует такое сильное взаимное презрение, что это практически исключает возможность прямого диалога.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал лидер США.

Трамп также допустил, что ему придется самому вести переговоры, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины.