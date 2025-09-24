Политолог прокомментировала встречу Токаева с Зеленским

Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко в интервью Tsargrad.tv прокомментировала встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эксперт указала, что с одной стороны, безусловно, Казахстан является одним из самых тесных партнеров России в Центральной Азии, а с другой — Астана придерживается политики многовекторности, регулярно контактируя с украинской стороной.

«То есть в данном случае это, безусловно, стремление оставаться над схваткой, не выпадать из процесса, не быть, что называется, обвиненным в каких-то однозначно, условно, пророссийских позициях именно в этом конфликте», — сказала Войко.

Она напомнила, что это не единственный случай общения Токаева с Зеленским. К примеру, последний их телефонный разговор состоялся в августе.

Накануне Токаев провел встречу с украинским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. До этого в Астане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

