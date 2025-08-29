По примеру США: Евросоюз может ввести вторичные санкции против России

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что европейский вклад в гарантии безопасности для Украины должен включать проведение тренировочной миссии для украинских вооруженных сил, предоставление военной помощи и поддержку ВПК. Она также призвала Евросоюз ввести против России вторичные санкции, аналогичные тем, что уже приняли США. Ранее СМИ сообщали, что Европа исчерпала свои возможности для введения рестрикций и может прибегнуть к применению так называемого инструмента противодействия обходу санкций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген заявила, что вклад Евросоюза в гарантии безопасности для Украины должен включать проведение тренировочной миссии для украинских вооруженных сил, предоставление военной помощи и поддержку оборонной промышленности Киева.

Она также добавила, что министры обсудят «возможность изменения мандата текущих миссий ЕС», чтобы обеспечить готовность к дальнейшей милитаризации Украины даже в случае достижения мирного соглашения.

При этом Каллас отметила, что каждая европейская страна будет самостоятельно решать вопрос об отправке своих войск на Украину после прекращения боевых действий, общего решения пока нет.

«Страны ЕС должны сами решать вопрос о войсках на земле.

Мы уже слышали, что некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, мы обсуждаем это»,

— подчеркнула глава дипломатической службы Евросоюза, уточнив, что «нейтральные страны могут принять участие в этом».

При этом Каллас также пояснила, что на данный момент у ЕС нет никаких гарантий со стороны РФ для войск, которые европейские страны хотят отправить в зону конфликта. Отвечая на вопрос об этом, она заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала «усилить давление», чтобы Москва согласилась на размещение европейских военных на Украине.

Поставки оружия и ужесточение санкций

Кроме этого, глава европейской дипломатии призвала больше думать о поставках оружия Киеву сейчас, пока украинский конфликт еще продолжается.

«Украине нужна военная поддержка прямо сейчас. У нас есть снарядная инициатива, которая истекает в конце года, и мы обсуждаем, как ее продлить. Им остро нужны снаряды и им остро нужны системы ПВО, это главное, что мы будем обсуждать. Мы должны готовиться к событиям после конфликта, но это не близко», — подчеркнула она.

Каллас также заявила, что страны ЕС должны принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, аналогичные пошлинам США для российских партнеров .

«Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе.

Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие, как уже ввели США», — пояснила дипломат.

Какие санкции может ввести ЕС?

О такой мере ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, в Копенгагене министры стран ЕС обсудят применение так называемого инструмента противодействия обходу санкций, который был создан в 2023 году, но до сих пор не использовался.

На практике это означает, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций может запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, по его версии, способствуют обходу санкций . Кроме этого, министры рассматривают возможность введения дополнительных рестрикций против нефтегазового и финансового секторов РФ, а также ограничений на импорт и экспорт российских товаров.

«ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа. Но, готовя новый пакет санкций против России, <…> ЕС, похоже, достиг предела своих возможностей в отношении ограничений, направленных непосредственно против России», — говорилось в материале Bloomberg.

Ранее о том, что Евросоюз исчерпал свои возможности на введение дополнительных рестрикций, также сообщала газета Politico. Издание отмечало, что «самые болезненные последствия [от санкций] для Москвы» наступят при введении вторичных ограничений. Однако реальный эффект от них будет только в том случае, если такие санкции примут США.

По данным Euractiv, новый пакет ограничений ЕС будет сосредоточен на теневом флоте РФ, а именно предполагаемых участников его «экосистемы» — операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающих заводов, портов, компаний, управляющих судами. Под санкции могут попасть компании, базирующиеся в Китае и Индии. Индийские НПЗ и так уже находятся в черном списке, однако, как отмечает издание, с принятием 19-го пакета его могут значительно расширить .

Кроме этого, отдельно Еврокомиссия готовит возможные варианты использования замороженных российских активов. И это несмотря на то, что Франция, Германия и Бельгия предостерегают от этого шага, так как считают, что он подорвет доверие к евро как резервной валюте.