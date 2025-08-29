Деньги на армию, санкции против России: какие гарантии безопасности требует Зеленский у Европы

В Кремле заявили, что сохраняют готовность к встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Киев ожидает от стран Запада. По словам украинского лидера, они должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате «НАТО-лайт» и санкции против России с использованием ее замороженных активов. Он также отверг европейское предложение о создании 40-километровой буферной зоны. В МИД РФ заявили, что гарантии безопасности могут быть результатом мирного урегулирования, а не его условием.

Владимир Зеленский раскрыл, какие гарантии безопасности требует Киев от стран Запада в рамках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, они должны состоять из трех основных положений.

Первый пункт заключается в сохранении нынешней численности ВСУ, обеспечении финансирования военных, в том числе за счет украинского, европейского и американского оборонного производства.

«Чтобы мы имели возможность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто о большем не говорит. Так как больше никто и не даст», — сказал президент Украины.

Второй пункт включает в себя договоренности в формате «НАТО-лайт», в рамках которых союзники Киева должны будут поддержать Украину в случае нового вооруженного конфликта.

Третье положение потенциальных гарантий предусматривает санкции в отношении России и использование ее замороженных активов для восстановления Украины.

Зеленский также отверг предложение Европы о создании на линии соприкосновения между Украиной и РФ 40-километровой буферной зоны, о чем ранее сообщало издание Politico.

По словам украинского лидера, такие предложения отражают непонимание странами Запада реалий конфликта на Украине.

«Сегодня наше тяжелое вооружение и так находится на расстоянии 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона… я называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», она уже существует», — приводит его слова «РБК-Украина».

Позиция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Киеву потенциальных гарантий безопасности должно стать результатом мирного урегулирования, а не быть его предварительным условием.

«Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности — это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что нынешние европейские предложения ведут к «деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что коллективные гарантии безопасности для Украины должны быть надежными и строиться на принципе неделимости безопасности, охватывающем также и Россию. В свою очередь в Кремле заявляли о негативном отношении к возможному размещению европейских военных на Украине, что будет означать фактическое присутствие контингента НАТО у российских границ.

Западные войска на Украине

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Вашингтон согласился предоставить союзникам в Европе разведданные, средства наблюдения и рекогносцировки, а также содействие в создании командных структур для обеспечения воздушной безопасности Украины.

Издание подчеркивает, что это означает заметный поворот в позиции США по гарантиям безопасности для Киева, так как ранее Дональд Трамп отказывался предоставлять такую помощь.

При этом ряд вопросов остается открытым, отмечает издание. Так еще неясно, какие именно страны Европы и в каких масштабах будут готовы отправить военных в зону потенциального риска, а также каким образом выстраивать контакты с Россией в рамках новых гарантий безопасности Киеву.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза не ожидают скорого принятия решения по численности войск, которые могут быть отправлены на Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Европейский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что в ближайшие дни ключевая цель ЕС — выработать договоренности по новым санкциям против России, вопросам безопасности и финансовой поддержке Украины. По его словам, дальнейшее усиление давления на Москву невозможно без решений со стороны Вашингтона, включая введение дополнительных ограничительных мер.

Politico накануне также сообщало, что главы МИД и Минобороны европейских стран на встрече 28 августа обсуждали вопрос привлечения «нейтральной страны», миротворцы которой будут патрулировать будущую демилитаризованную зону на Украине.

Готовность к переговорам

В Кремле заявили, что Россия сохраняет готовность к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, «чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

Так Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов РФ и Украины не состоится.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — сказал Мерц 28 августа.

С таким заявлением он выступил после серии ночных ударов по Киеву, в ходе которых были поражены объекты ВПК Украины.