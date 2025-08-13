Концерт Макса Коржа в Польше обернулся скандалом. Из страны депортируют десятки украинцев

Польша высылает 63 иностранца после концерта Макса Коржа в Варшаве. Среди них — 57 граждан Украины и шесть белорусов. По данным властей, на стадионе развернули запрещенную символику, произошли беспорядки и задержания. Премьер Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами.

Польские власти приняли решение о высылке 57 граждан Украины и шести граждан Белоруссии после концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Как сообщает портал Onet, еще до начала выступления ситуация вышла из-под контроля, фанаты вели себя агрессивно и не подчинялись требованиям полиции. Наибольший резонанс вызвали молодые люди, развернувшие на стадионе флаги организации украинских националистов ОУН-УПА (организация запрещена в России). В Польше эту организацию также считают преступной.

«Мне сообщили, что в отношении 63 человек возбуждено уголовное дело. Им придется покинуть страну добровольно или по принуждению. Это 57 украинцев и шесть белорусов», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, «суды отреагировали молниеносно» и нарушители получили заслуженное наказание.

При этом Туск предостерег польских граждан от раздувания антиукраинских настроений и заявил, что с преступниками, «будь то украинцы, белорусы, поляки или немцы» государство справится самостоятельно. Кроме того, он призвал украинские власти позаботиться о том, чтобы в их стране «никому не пришла в голову идея делать какие-то антипольские жесты». Туск отметил, что в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «конфликт поляков и украинцев был бы для России подарком».

«Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами», — заявил Дональд Туск.

Кто такой Макс Корж? Макс Корж — 36-летний белорусский рэпер, автор песен и режиссер. Его музыка представляет собой смесь хип-хопа, рока и электронной музыки. Его концерты нередко сопровождаются буйным поведением фанатов.

Что произошло на концерте

Как сообщает Rzeczpospolita, концерт рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве привлек десятки тысяч поклонников из Польши, Белоруссии, Украины и России. Неприятности начались еще накануне: за день до мероприятия фанаты начали собираться группами, выпивать и хулиганить. На их усмирение выезжала полиция.

В день концерта, уже на стадионе, поклонники Коржа громили имущество, распивали алкоголь и перепрыгивали через перила, отделяющие трибуны от сцены, где их хватала и задерживала охрана. В целом обстановка была настолько неспокойной, что начало выступления пришлось отложить на полтора часа.

Наибольшее возмущение в польском обществе вызвали украинские фанаты, развернувшие на стадионе в Варшаве флаги с символикой ОУН-УПА.

Глава МВД Польши Марцин Кержинский заявил, что «речь идет о трех флагах с тоталитарными знаками», полиция установила причастных и «скоро можно ожидать последствия этих разбирательств», то есть высылку хулиганов из страны.

В свою очередь, инцидент осудил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что приезжающие в страну гости должны соблюдать ее законы и обычаи. Кроме того, он отметил, что ОУН-УПА была преступной организацией, которая действовала против Польши.

Депутат польского сейма Дариуш Матецкий заявил, что изображенные на флаге символы — «знак преступников и мучителей наших предков», и написал обращения в прокуратуру и полицию.

Что такое «Волынская резня» Польские власти считают участников ОУН-УПА ответственными за геноцид польского населения Волыни в 1943 году на Западной Украине (так называемая «волынская резня»). В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА преступной организацией. Компромисса по этому поводу между Польшей и Украиной не достигнуто.

Один из украинцев, развернувший на стадионе возмутивший поляков флаг, впоследствии записал видеообращение, где принес публичные извинения. Помогут ли они ему избежать депортации, неизвестно.