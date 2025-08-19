«Ответ на хамство Баку»: главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на российские паблики.
Ранее информацию о лишении Ханкишиева гражданства опубликовал Telegram-канал «Многонационал». В публикации говорилось, что глава челябинской азербайджанской диаспоры, «зарабатывая в России сотни миллионов за завозе гнилых помидоров, не забывал пропагандировать этносепаратизм и деятельность экстремиста Навального». «Многонационал» также утверждал, что паспорт Ханкишиева был аннулирован «решением ФСБ».
Sputnik Армения отмечает, что Аршад Ханкишиев является крупным бизнесменом и ресторатором. По данным «СПАРК-Интерфакс», в Челябинске он владеет компаний «Фруктдом», торгующей фруктами и овощами, а также рестораном «Камон в кардамон». Кроме того, Ханкишиев был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» и председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области».
«Многие гадали, как Москва ответит на неприкрытое хамство, льющееся из Баку с июля. И вот ответ: ударами по кошельку. В азербайджанской диаспоре крутятся колоссальные деньги, львиная доля которых уходит на родину. Лишение гражданства и депортация лидеров диаспор во многом ломает привычные бизнес-схемы», — прокомментировал ситуацию военный корреспондент Александр Коц.
Депортация и аресты
В июле российского гражданства также лишили главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Как сообщили СМИ, такое решение приняли из-за действий, «создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Ибрагимова вызвали в полицию по месту жительства, изъяли у него российский паспорт, а затем депортировали на родину.
Глава диаспоры заявил корреспонденту РЕН ТВ, что решение стало для него неожиданным, и отметил, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию.
Впоследствии Ибрагимов рассказал, что диаспору Подмосковья, скорее всего, распустят, так как «в нынешней ситуации никто не хочет работать».
4 августа также стало известно, что в Москве заочно арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Из столицы его доставили в Екатеринбург, где поместили в СИЗО. Ural Mash писал, что Шыхлински могут вменять применение насилия к представителю власти и покушение на убийство. Ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что глава диаспоры вину отрицает.
До этого также был арестован его сын Мутвалы Шыхлински, который сбил сотрудника правоохранительных органов, пытаясь скрыться.
Кроме этого, 18 августа, по данным Mash, был арестован глава азербайджанской диаспоры Воронежской области и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов.
«Силовики считают, что в марте этого года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сыночку не забрали в армию. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100к перевел на карту», — говорилось в публикации.
Mash уточнил, что обыски у Халилова прошли еще 1 июля — правоохранители нашли доказательства в изъятом телефоне. Сам глава диаспоры показания давать отказался и вину не признал. По статье о даче взятки ему может грозить срок от 7 до 12 лет и депортация.