«Ответ на хамство Баку»: главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства. Как утверждает Telegram-канал «Многонационал», причиной стало то, что он пропагандировал «этносепаратизм и деятельность Навального». Ранее российский паспорт также отобрали у главы диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова, а еще двух влиятельных азербайджанцев — Шахина Шыхлински и Юсифа Халилова — арестовали. Военкор Александр Коц назвал это «ударами по кошельку» и ответом Москвы «на неприкрытое хамство, льющееся из Баку».

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на российские паблики.

Ранее информацию о лишении Ханкишиева гражданства опубликовал Telegram-канал «Многонационал». В публикации говорилось, что глава челябинской азербайджанской диаспоры, «зарабатывая в России сотни миллионов за завозе гнилых помидоров, не забывал пропагандировать этносепаратизм и деятельность экстремиста Навального». «Многонационал» также утверждал, что паспорт Ханкишиева был аннулирован «решением ФСБ».

Sputnik Армения отмечает, что Аршад Ханкишиев является крупным бизнесменом и ресторатором. По данным «СПАРК-Интерфакс», в Челябинске он владеет компаний «Фруктдом», торгующей фруктами и овощами, а также рестораном «Камон в кардамон». Кроме того, Ханкишиев был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» и председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области».

«Многие гадали, как Москва ответит на неприкрытое хамство, льющееся из Баку с июля. И вот ответ: ударами по кошельку. В азербайджанской диаспоре крутятся колоссальные деньги, львиная доля которых уходит на родину. Лишение гражданства и депортация лидеров диаспор во многом ломает привычные бизнес-схемы», — прокомментировал ситуацию военный корреспондент Александр Коц.

Депортация и аресты

В июле российского гражданства также лишили главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Как сообщили СМИ, такое решение приняли из-за действий, «создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Ибрагимова вызвали в полицию по месту жительства, изъяли у него российский паспорт, а затем депортировали на родину.

«Угроза нацбезопасности». Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства России Глава региональной азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства. В ближайшие... 04 июля 20:20

Глава диаспоры заявил корреспонденту РЕН ТВ, что решение стало для него неожиданным, и отметил, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию.

Впоследствии Ибрагимов рассказал, что диаспору Подмосковья, скорее всего, распустят, так как «в нынешней ситуации никто не хочет работать».

4 августа также стало известно, что в Москве заочно арестовали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Из столицы его доставили в Екатеринбург, где поместили в СИЗО. Ural Mash писал, что Шыхлински могут вменять применение насилия к представителю власти и покушение на убийство. Ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что глава диаспоры вину отрицает.

Этапировали из Москвы: главу азербайджанской диаспоры на Урале вновь задержали В Екатеринбург доставили главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, его подозревают... 02 августа 23:10

До этого также был арестован его сын Мутвалы Шыхлински, который сбил сотрудника правоохранительных органов, пытаясь скрыться.

Кроме этого, 18 августа, по данным Mash, был арестован глава азербайджанской диаспоры Воронежской области и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов.

«Силовики считают, что в марте этого года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сыночку не забрали в армию. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100к перевел на карту», — говорилось в публикации.

Mash уточнил, что обыски у Халилова прошли еще 1 июля — правоохранители нашли доказательства в изъятом телефоне. Сам глава диаспоры показания давать отказался и вину не признал. По статье о даче взятки ему может грозить срок от 7 до 12 лет и депортация.