Черный костюм и лесть в адрес Трампа. Что на Западе пишут о визите Зеленского в Белый дом

Трамп сообщил, что подготовка к скорой встрече Путина и Зеленского уже началась

В понедельник, 18 августа, в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Политики обсудили возможности мирного урегулирования конфликта на Украине и предложения российской стороны. Позже к Трампу и Зеленскому присоединились главы нескольких стран Евросоюза. Как западные СМИ оценивают прошедшие переговоры и почему всех так взволновал наряд Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме прошла гораздо спокойнее, чем первая, закончившаяся крупным скандалом. По словам, американского лидера, переговоры прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту.

В соцсети Truth Social Трамп сообщил, что начал подготовку к прямым переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой планируется трехсторонний саммит с его участием.

Позже американский президент провел пресс-конференцию с европейскими партнерами, сопровождавшими Зеленского в Вашингтон. Он подчеркнул, что считает мирное соглашение «в ближайшем будущем» реалистичным. Трам полагает, что к нему готовы как Украина, так и Россия.

«Соединенные Штаты намерены участвовать, хотя бы в качестве посредника, в представлении очень хороших гарантий безопасности Украине, которые готовы предоставить европейские государства. Это критически важно для сдерживания России от дальнейших нападений в будущем. Европейцы — это первая линия обороны; мы будем помогать им и участвовать в этом», — заявил хозяин Белого дома.

Несмотря на заявления о готовности к диалогу, лидеры Европы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались также возможные уступки Донбасса и других территорий. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир.

Позже газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейские источники сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО, которая займется разработкой «гарантий безопасности» для Киева.

По данным WSJ, гарантии безопасности для Украины должны включать в себя: военное присутствие, системы ПВО, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Также существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную помощь европейским «миротворцам» на Украине.

Ключевая проблема

Несмотря на то, что повторения февральского скандала во время визита в Белый дом удалось избежать, многие западные эксперты отметили, что ключевая проблема так и не была решена.

Так, старший репортер американского телеканала CNN Стивен Коллинсон пишет, что главным нерешенным вопросом в зарождающемся мирном процессе президента остается «обмен территориями» — создание новой границы между Россией и Украиной.

«Термин «обмен территориями» — это план, согласно которому Путин получит ценные стратегические районы и вернет другие, менее важные, районы, которые он уже захватил в других местах Украины. Сделка не выглядит особенно выгодной для Киева и создает возможности для продолжения конфликта в будущем», — говорится в статье.

Трамп в ходе встречи даже подарил Зеленскому карту с точным планом обмена территориями. По мнению Коллинсона, какими бы ни были финальные условия соглашения, любая потеря земли скажется на статусе Зеленского, которому придется оправдываться перед собственными гражданами.

«Существуют некоторые уловки, которые помогут отложить принятие важных решений о суверенитете и заморозить войну. Это создаст ситуацию, подобную той, что сложилась между Северной и Южной Кореей. Это объясняет, почему понедельничные рассуждения о мире выглядели немного сюрреалистичными», — заключил репортер CNN.

«Потрясающий» костюм

Особенное внимание журналистов привлек черный костюм Зеленского, в котором он прибыл на встречу с Трампом. Многие издания написали, что именно соответствующий протоколам вид украинского лидера задал хорошее начало беседе с американским президентом.

«Если и был какой-то знак, что Зеленского не собираются немедленно выгонять с дипломатического шоу Дональда Трампа, то он прозвучал в самом начале, когда знакомый голос похвалил его выбор одежды. Член пресс-службы Белого дома Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал внешний вид украинского лидера, заявил, что на этот раз Зеленский выглядит «потрясающе в этом костюме», — отмечает британское издание The Guardian.

Немаловажную роль в сохранении доброжелательной атмосферы на встрече, по мнению экспертов The Guardian, сыграли и европейские лидеры, которые «сияли улыбками, прибыв в Белый дом».

«Зеленский начал встречу с лести, щедро отблагодарив Трампа за его усилия по прекращению конфликта и похвалив Меланию Трамп за письмо Путину. Стороны максимально попытались сгладить разногласия, чтобы не допустить того, чтобы Украина воспринималась как главное препятствие к миру», — говорится в материале The Guardian.

В свою очередь, швейцарское издание Blick заявило, что президент Украины выглядел «элегантно» в черном пиджаке, который он специально надел для Дональда Трампа.

«В памяти людей все еще живы образы 28 февраля, когда украинский лидер получил выговор в Белом доме. Однако на этот раз Зеленский старался выглядеть максимально скромным. Он поблагодарил Трампа за приглашение и похвалил американские военные технологии», — пишет Blick.

В статье также отмечается, что Трамп и Зеленский продемонстрировали совершенно «иной язык тела, чем в феврале», когда они обменивались критическими взглядами и бурно жестикулировали. На этот раз оба лидера улыбались и выглядели расслабленными.

Вопрос доверия

Анализируя встречу Зеленского и Трампа, американская газета The New York Times (NYT) пришла к выводу, что сейчас очень многое зависит от того, насколько Европа и Украина могут доверять словам Дональда Трампа.

«Главный вопрос, который остался нерешенным по итогам встречи в Белом доме, — можно ли доверять Трампу в том, что он сдержит свое слово, учитывая его переменчивое отношение к Украине», — говорится в статье.

При этом NYT отмечает, что Трамп отошел от своих прежних позиций, пообещав предоставить гарантии безопасности для Украины. Ранее американский президент заявлял, что защита Украины должна быть возложена исключительно на Европу.

Издание Bloomberg также сомневается в том, что европейцы и Зеленский могут без опасений положиться на слова Трампа. Однако у них пока что нет другого выбора.

«Пока развитие событий свидетельствует о том, что лидерам Украины и ведущих европейских стран в целом удалось убедить Трампа сохранить свой подход к возможным переговорам. Зеленский рад тому, что американский лидер согласился на два ключевых условия: участие в гарантиях безопасности и обсуждение территориальных обменов в ходе прямых переговоров с Путиным», — пишет Bloomberg.