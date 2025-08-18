В пиджаке, но без галстука: Зеленский встречается с Трампом

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она должна продлиться около часа, после чего глава Соединенных Штатов примет лидеров Евросоюза — кроме Зеленского, в Вашингтон приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Основная тема предстоящих переговоров — урегулирование российско-украинского конфликта. В пятницу, 15 августа, Трамп встретился на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, и теперь планирует обсудить с Киевом и Европой российские мирные предложения. Также американский президент заинтересован в согласовании трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Зеленский прибыл на переговоры в черном пиджаке, но без галстука. При этом, по данным The Wall Street Journal, американская протокольная служба специально просила его надеть деловой костюм. На встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, которая состоялась до саммита в Белом доме, президент Украины пришел в черных футболке и брюках. Деловые костюмы он не носил с начала боевых действий, предпочитая появляться на публичных мероприятиях в одежде в стиле милитари. По данным Axios, отказ Зеленского от костюма стал «немаловажным фактором, который раздражал Трампа» во время их встречи в феврале. До сегодняшних переговоров Зеленский уже появлялся в пиджаке на саммите НАТО в конце июня.

Первые кадры из Вашингтона — в галерее «Газеты.Ru».