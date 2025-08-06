«Большой прогресс» после встречи в Кремле: когда состоится встреча Путина и Трампа?

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в 2018 году

Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров его спецпосланника с Владимиром Путиным в Кремле. По данным NYT, Трамп планирует встретиться с Путиным лично уже на следующей неделе, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Европейские лидеры согласились на такой формат переговоров.

Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел «продуктивную встречу» с Владимиром Путиным в Кремле. По словам президента США, стороны достигли «большого прогресса» по украинскому вопросу. Об этом в соцсети Truth Social написал сам Трамп.

«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал [о прошедших переговорах] некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал президент США.

Немецкое издание Bild сообщило, что в онлайн-встрече по окончании переговоров в Кремле со стороны США участвовали президент Дональд Трамп, его спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, со стороны Европы — канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

New York Times уточняет, что помимо них в разговоре участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский также был приглашен к беседе — об этом он написал на своей странице в соцсети Х. Подробностей он не привел, указав лишь, что «мы обсудили то, что было озвучено в Москве».

«Встреча на троих»

По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп сообщил европейским лидерам, что намерен встретиться с Путиным и Зеленским уже в ближайшем будущем.

« Президент Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским », — говорится в статье.

Планы на этот счет обсуждались во время беседы Трампа с лидерами Евросоюза.

«Во встречах примут участие только эти трое, без каких-либо европейских коллег», — отмечает NYT.

Европейские лидеры, по информации NYT, согласились с этим.

«Встреча впустую» или «конструктивный диалог». Как в России оценивают разговор Уиткоффа и Путина В среду, 6 августа, с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента... 06 августа 18:17

Что известно о встрече в Кремле

Переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошли в Кремле 6 августа и длились три часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал разговор двух сторон как «конструктивный». По его словам, Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

«С российской стороны по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — сказал Ушаков.

От более подробных комментариев он воздержался.

Накануне приезда Уиткоффа Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на $104 млн и продажу услуг по транспортировке и консолидации грузов, а также сопутствующего оборудования на $99,5 млн.

В комментарии для «Газеты.Ru» политолог, американист Малек Дудаков пояснил, что «это классическая для американцев стратегия доброго-злого полицейского», причем на этот раз в роли «доброго» выступает Уиткофф, а в роли «злого» — сам Трамп.

«Учитывая, что размеры транша Киеву были небольшие, то, скорее всего, это еще остатки тех денег, которые выделялись Киеву при администрации Джо Байдена. Кроме того, угроза вторичных санкций на текущий момент не воспринимается особенно серьезно на фоне того, как все большее количество стран отказываются от их соблюдения», — заключил Дудаков.

Российские торговые площадки отреагировали на переговоры Путина и Уиткоффа положительно. Индекс Московской биржи в ходе вечерней торговой сессии ускорил рост и превысил 2800 пунктов впервые с 25 июля 2025 года.