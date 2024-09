«Я не думаю о Путине»: Байден резко ответил на вопрос об угрозах Москвы

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о возможной войне с Россией из-за снятия ограничений на дальнобойные удары Украины. Это произошло во время встречи Байдена и британского премьера Кира Стармера в Белом доме.

Соответствующий вопрос выкрикнул репортер британского канала Sky News Джеймс Мэтьюз. Он поинтересовался позицией Байдена по поводу того, что это приведет к конфликту России с НАТО.

«Вы молчите, пока я говорю, хорошо?», — резко ответил Байден.

«Опытный репортер» во второй раз спросил, что президент думает об угрозе Путина на этот счет, описывает британская газета The Independent. На это Байден заявил: «Вы должны помолчать, мне нужно сделать заявление, окей?».

В основном Байден игнорировал громкие вопросы прессы, передает американская газета The Washington Post. В какой-то момент его вновь спросили насчет «заявления Путина об угрозе войны».

«Я не очень много думаю о Владимире Путине», — сказал Байден.

Путин 12 сентября предостерег, что снятие ограничений на удары вглубь России — это прямое вовлечение «НАТО, США, европейских стран в войну на Украине».

«Прямое участие [стран Запада] — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — сообщил Путин.

Он пообещал соответствующую реакцию, не уточняя точно, в чем она будет выражаться. Российские официальные лица стабильно обвиняют западных партнеров Киева в вовлеченности в конфликт, однако «столь жестко и однозначно эта тема прозвучала впервые», оценивает российская газета «Коммерсантъ».

Значение встречи Байдена со Стармером

Британский премьер убеждал прессу, что на этих переговорах стороны не собирались принимать «отдельные решения». Тем не менее, было известно, что вопрос о дальнобойных ударах поднимут. Источники Reuters передавали, что Стармер попытается убедить Байдена позволить ВСУ более расширенно применять британские ракеты Storm Shadow. Разрешение США необходимо из-за американских компонентов ракет. После переговоров с Байденом журналисты давили на премьера по поводу дальнобойного оружия, но он уклонятся от четкого ответа.

«Это не так уж много, но это начало. Обе стороны в ходе этих дискуссий преуменьшают ожидания... Здесь не на что смотреть» — казалось бы, таков посыл. Но заголовки газет показывают, что это ложь. Не каждый день российский президент угрожает войной Западу», -- отметил журналист Мэтьюз.

Репортер поясняет, что теперь Лондон и Вашингтон передадут согласованный «план» другим союзникам. Снять ограничение не так просто, это серьезное изменение западной позиции, поэтому партнеры вырабатывают общую стратегию.

«И они это сделают, пока не стало поздно», — считает корреспондент «And they'll do it against the clock».

Как США относятся к угрозам Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 сентября дал понять, что эскалация конфликта больше не сдерживает Запад.

«Конечно, это один из факторов, который мы всегда учитываем, но это, безусловно, не единственный фактор и не обязательно решающий фактор», — сообщил Блинкен.

В то же время в Белом доме 13 сентября отметили, что серьезно относятся к словам Путина, если тот намекает на использование ядерного оружия. Однако добавили, что раньше со стороны Москвы уже были подобные заявления.

«Когда он [Путин] начинает размахивать ядерным мечом, мы относимся к этому серьезно и постоянно отслеживаем такого рода активность... Он доказал свою способность к эскалации за последние три года. Поэтому мы воспринимаем эти комментарии серьезно, но это не то, чего мы не слышали раньше», — пояснил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что США не собираются становиться «участником» конфликта на Украине. С точки зрения Вашингтона, участие — это отправка на Украину собственных солдат, следует из слов Кирби. Что касается, например, поставок оружия, у США «есть собственные расчеты, что отправлять, а что нет».