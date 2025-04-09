Стало известно, правда ли, что бумажные стаканчики не экологичны

Бумажный стаканчик предназначен для помещения в него различных жидкостей. Однако бумага и картон при контакте с жидкостями впитывают их, теряют свои защитные свойства, прочность, барьерность, поэтому такой стаканчик быстро начинает протекать и разваливаться в руках потребителя. Поэтому такие емкости имеют внутри дополнительный слой покрытия, защищающий бумагу от воздействия воды, жиров и других компонентов пищевых продуктов. По химической природе это могут быть разные материалы, например, полиэтилен, так что в целом материал стаканчика — это многослойный материал.

Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующий кафедрой промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы и руководитель Центра коллективного пользования «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга» Университета РОСБИОТЕХ Ирина Кирш.

«Переработка таких стаканчиков возможна в зависимости от покрытия. Можно отделить полимерный слой от бумаги, получив из стаканчика вторичное сырье. Бумагу можно направить на дальнейшую переработку в изделия, например, в пульперкартон, а полимерный слой, — например, полиэтилен может гранулироваться и использоваться в изделиях даунциклинга», — объяснила она.

Полученное вторичное сырье можно использовать для получения композиционных материалов, или, например, для получения плитки.

«Если же стаканчик попадет на полигон, то его бумажная составляющая распадется примерно за год, полимер тоже постепенно разложится, но этот период будет более длительным», — резюмировала эксперт.

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