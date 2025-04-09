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В ГД предложили выплачивать до 500 тысяч рублей победителям олимпиады школьников

В Госдуме предложили выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников
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Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутаты Государственной думы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ввести федеральные выплаты для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Введение единой общефедеральной системы выплат победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников позволит обеспечить справедливые и равные условия для всех участников вне зависимости от региона их проживания», — говорится в пояснительной записке.

Соавторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Если документ будет принят, то победители олимпиады смогут получить до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты для призеров составит 300 тысяч рублей.

Накануне заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что его ведомство готово обсудить с министерством просвещения и депутатами инициативу отменить ЕГЭ для победителей олимпиад. По его словам, необходимо учитывать, что итоговый экзамен и состязания учащихся имеют различные цели: государственная итоговая аттестация проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиады нацелены на выявление талантов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Россия откажется от ЕГЭ.

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