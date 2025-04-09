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Экс-главу Нацбанка Абхазии реабилитировали за хищение денег у Этуша

Экс-глава Нацбанка Абхазии Барганджия реабилитирован за хищение денег у Этуша
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Shutterstock

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, которому вменялось хищение денег у актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что за необоснованное уголовное преследование прокурор принес Барганджии письменное извинение.

В марте сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против Барганджии, который был обвинен в хищении 28 миллионов рублей у Этуша.

Отмечается, что данное решение, вступившее в законную силу и не подвергшееся обжалованию, было принято уже после кончины Владимира Этуша. Вместе с прекращением уголовного преследования была отменена мера пресечения в отношении Барганджии в виде подписки о невыезде.

В 2024 году стало известно, что вдова Владимира Этуша Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании «ТВ Центр» и журналиста Дениса Сорокина. Вдова требовала миллион рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тысяч рублей судебных издержек и оплату госпошлины.

Ранее мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной.

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