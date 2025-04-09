В Ростовской области отражают атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах», — написал врио главы региона.

Слюсарь добавил, что в результате падения обломков была повреждена кровля дома и гаража в Зернограде, а также крыша здания в Донецке. На места происшествий уже выехали сотрудники дежурных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах над городом.